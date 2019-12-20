桂民海風波　中國駐瑞典大使：取消企業代表團到訪

在中國遭扣押的銅鑼灣書店瑞典籍東主桂民海近日連串事件，觸發中國和瑞典關係緊張。中國駐瑞典大使桂從友12月19日接受瑞典媒體《今日工業報》（Dagens Industri）訪問時表示，原定近期訪問當地的中方企業代表團取消訪問計劃。

桂從友表示，兩國原定12月10日在斯德哥爾摩召開經貿聯委會，但由於瑞典粗暴干涉中國內政，中方取消了相關活動；至於原本近期訪問瑞典的中方企業代表團，亦取消訪問計劃。他表示，瑞典毫無疑問要承擔後果，責任在瑞典一方。

被問及桂民海是否仍然活着，桂從友稱桂民海不但活着，而且活得很好，更指中方2018年8月份同意瑞典派醫生探望和診斷桂民海。他表示，桂民海10多年前無證醉駕撞死1名女大學生，約1年多前又因涉嫌非法向境外提供中國國家秘密和情報，強調桂民海案絕非人權案件。

桂從友又批評瑞典部分傳媒及政要散播謠言，令中方覺得瑞典在有關中國的問題上假新聞不斷。他希望瑞典立即停止干涉中國內政和司法主權的言行，修復嚴重受損的兩國關係。

桂民海11月獲瑞典筆會（Svenska PEN）頒發圖霍爾斯基獎（Tucholsky Prize），表彰他為言論自由發聲，中方表明會祭出反制措施。另外瑞典前駐北京大使林戴安（Anna Lindstedt）12月初涉嫌介入中國商人與桂民海女兒Angela的會面，被瑞典當局起訴在未經授權下與外國勢力接觸。