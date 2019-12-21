特朗普稱與習近平就貿易協議通電話：對話非常良好　有談及香港

美國總統特朗普（Donald Trump）12月20日在Twitter發文稱，他與中國國家主席習近平就貿易協議等問題進行了「非常好的」通話，並且雙方正在準備協議的簽署工作。中方之後證實，習近平應約與特朗普通電話。

Had a very good talk with President Xi of China concerning our giant Trade Deal. China has already started large scale purchaes of agricultural product & more. Formal signing being arranged. Also talked about North Korea, where we are working with China, & Hong Kong (progress!). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年12月20日

特朗普12月20日在社交媒體Twitter上稱，他與習近平就貿易談判等問題進行了「非常好的」通話並且雙方正在準備協議的簽署工作。

特朗普稱，中國已開始大規模從美國購買農產品等產品，協議的簽署工作正在安排，此外雙方還討論了朝鮮問題和香港問題並且取得了進展。

12月20日，中國國家主席習近平出席在澳門東亞運動會體育館舉行的澳門特別行政區第五屆政府就職典禮並發表演講，演講中他強調處理香港和澳門這兩個特別行政區的事務完全是中國內政，用不着任何外部勢力指手畫腳，中國政府與中國人民維護國家主權、安全、發展利益的意志堅如磐石，絕不允許任何外部勢力干預港澳事務。

另一方面，對於美方提出的關於「未來兩年中國將從美國購買價值2,000億美元的商品與服務」以及「中國每年將會從美國購買價值400億至500億美元的農產品。」的言論，截至目前中方未予以證實。

美國股市在12月20日開盤後再次創下歷史新高，截至目前標普500指數為3,220.54點，較上一交易日上漲0.47%。