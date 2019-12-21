白宮曾威脅否決預算案　要求刪除批出烏克蘭軍援字眼

美國《華盛頓郵報》（Washington Post）12月20日引述多名官員報道，白宮官員近日曾威脅動用總統否決權，推翻國會通過的1.4萬億美元預算案，提出刪除要求即時批出烏克蘭軍事援助的字眼。有關字眼最終刪走，總統特朗普（Donald Trump）同日簽署預算案。

美國總統在安德魯斯空軍基地簽署《國防授權法》。（美聯社）

報道引述五名特朗普政府和國會官員指出，白宮於談判最終預算案期間，對有關烏克蘭的條款擺出強硬立場。

民主黨眾議員為了阻止白宮一再扣起對烏克蘭的軍事援助，於是在預算案加上有關字眼，要求白宮行政管理和預算局45天內向國防部批出2500萬美元，用作烏克蘭軍事援助開支。

如果民主黨拒絕刪除有關字眼，白宮或威脅否決預算案，政府有機會陷入停擺。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）最終同意政府的要求，刪除要求批出烏克蘭軍援的字眼。

另一項相關條款也因為白宮的堅持而刪走。條款列明，要求公開白宮行政管理和預算局發出的「分配信件」。當局利用信件批出國會撥款的資金，發放給機構。當局今年透過信件扣起烏克蘭軍援。不過民主黨在通烏門發生前已經提出加入條款，用來監督白宮撥款。

特朗普20日簽署總值1.4萬億美元的預算案和《國防授權法》，意味聯邦政府將有足夠資金維持運作，正式解除停擺威脅。