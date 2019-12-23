西班牙聖誕彩票「大肥仔」派206億　最多1700人中頭獎

西班牙年度聖誕彩票「大肥仔」（El Gordo）周日（22日）開獎，獎金總額高達23.8億歐元（約206億港元）。「大肥仔」務求人人贏獎金開心過聖誕，規定同一組號碼能多次賣給不同的人，因此有逾千名幸運兒中頭獎。

「大肥仔」自1812年開辦，是西班牙耶誕節的重要節目，攪珠儀式當晚在馬德里皇家劇院舉行，而攪出的號碼由小孩子唱出來。

今年頭獎號碼為26590，馬德里、巴塞羅那和塞維利亞等多座城市的彩券行都有賣出頭獎彩券，「馬諾利達女士」（Dona Manolita）就是其中一間，彩券行的一名員工稱：「我很開心，工作一整年就是為達成這個目標，賣出頭獎彩券是對我們的獎勵。」

「大肥仔」每張彩票印有一個5位數號碼，自2011年起，號碼由00000至99999，每個號碼印170張，每張賣200歐元（約1730港元），頭奬400萬歐元（約3460萬港元）；為讓更多人中獎，每張彩票還會再拆成10注出售，每注20歐元（約175港元），頭奬金額則是原本的10%（即40萬歐元，約346萬港元），估計今年中頭獎者多達1700人。「大肥仔」彩票總共有逾1.5萬個獎項，除了頭獎外，還有二等至五等不同等級的獎金。

（綜合報道）