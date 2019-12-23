佩洛西推遲向參議院交彈劾案　彭斯幕僚長：她會投降

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）延遲向參議院提交針對總統特朗普（Donald Trump）的彈劾條款，參院的審訊程序或被押後。副總統彭斯（Mike Pence）的幕僚長肖特（Marc Short）12月22日表示，他認為佩洛西將會投降。

副總統彭斯的幕僚長肖特（中）12月22日表示，彈劾案僅是「為安撫激進左派的政治活動」。圖為肖特11月23日到達伊拉克阿薩德空軍基地。（Reuters）

佩洛西押後提交彈劾條款予參議院，相信是希望爭取更多證人到國會作供。惟肖特向《霍士周日新聞》（Fox News Sunday）表示，佩洛西正處於站不住腳的位置，「她將會屈服，她沒可能繼續下去。」

肖特反問指，既然佩洛西認為彈劾案是無懈可擊，為何需要更多證人作供。他又稱，彈劾案僅是「為安撫激進左派的政治活動」，這只會「無濟於事」。

肖特接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時亦有提及彈劾案，稱白宮只想事件終結，「美國人厭倦了虛假（的行為），厭倦了這一切的事情」，「但白宮不會為一個長期的審判而感到擔憂。」

美國眾議院12月19日通過兩項針對總統特朗普的彈劾議案，惟議長佩洛西未有透露什麼時候將彈劾案送往參議院，強調需要了解參議院的審訊架構後才會展開下一步程序。