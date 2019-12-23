安倍談及香港與新疆問題　習近平稱屬中國內政

中國國家主席習近平12月23日與日本首相安倍晉三會面，日本共同社報道指，安倍在會上談及香港和新疆維吾爾問題，習近平則指有關問題是中國內政。

中國國家主席習近平在北京人民大會堂接見5訪的日本首相安倍晉三。（Reuters）

報道指，安倍表示日方極其重視習近平在2020年春天，以國賓身份訪日，並確認來訪富有意義。惟報道指，安倍提到日本國內對國賓待遇有不同意見。

報道亦指出，安倍就中國公務船隻進入釣魚島（日稱尖閣諸島）附近的日本領海、香港局勢和維吾爾問題，促請中方採取改善措施，並且要求中方釋放被拘留的日本人。習近平反駁指，香港和維吾爾問題是中國內政。

新華社報道指，習近平在會上強調，運籌新時代的中日關係，要明確戰略共識，恪守中日「四個政治文件」確立的各項原則，妥善處理重大敏感問題，鞏固政治基礎，認為這是發展新時代中日關係必須堅守的根本，任何時候都不可以含糊及動搖。

日媒：習訪日期間或簽第5份政治文件

另外，日本《產經新聞》報道，安倍與習近平在會談時雖沒有直接談論，但外界認為兩國未來可能公布規範今後中日關係的第5份政治文件，內容或涵蓋經濟、環境等全球性議題。中國駐日大使孔鉉佑9月曾表示，若條件成熟，對於締結第5份政治文件並無異議。