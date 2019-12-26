中韓就習近平訪韓方式有分歧　文在寅核心要求恐落空

韓國總統文在寅剛剛結束中國訪問後，韓國青瓦台核心人士12月25日披露，中國國家主席習近平2020年上半年訪韓幾成定局。但韓媒也指，雙方就習近平訪韓的時間和方式有分歧。

時隔5年首次訪韓

韓聯社26日稱，文在寅借中日韓領導人會議之機，23日在北京與習近平會談上發出訪韓邀請。若此訪成行，這將是習近平自2014年7月以來時隔5年首次正式訪韓，也是文在寅就任以來首次接待習近平。

12月23日，中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂會見韓國總統文在寅。（AP）

分析人士指出，由於2020年的「中日韓首腦會談」將在韓國舉行，因此下半年中國總理李克強也將訪問韓國。如果2020年中國一號和二號人物都能夠訪韓，那麼因「薩德」問題出台的「限韓令」和兩國關係正常化就有可能亮起綠燈。

不過，韓國《朝鮮日報》注意到，在23日舉行的首腦會談上，習近平雖就文在寅的訪韓邀請表示「將積極予以探討」，但並未就是否訪韓和訪韓的時間給出明確答覆。據青瓦台有關人士稱：「根據外交慣例，宣布正式訪問須在兩國達成協議和協調一致後方能進行。」言下之意，雖然已經確定習近平訪韓，但由於外交慣例，未能正式公布。

各方就習近平訪韓方式想法各異

此外，不同於青瓦台的官方立場，針對習近平訪韓的時間和方式，想法各異的韓國、日本和中國之間展開了複雜的察言觀色戰。中方主張即便習近平訪韓，也是採取訪問日本的途中經由韓國的方式。習近平在進行地區訪問時不會只訪問某一個特定的國家。2018年6月，習近平出席在日本大阪舉行的G20峰會途中就曾考慮過訪問韓國，但最終未能成行。

但青瓦台的立場是「既然是文在寅就任後的首次訪韓，就應單獨訪問韓國。」正如文在寅此次訪華並沒有同時訪問周別其他國家一樣。

有輿論推測，由於中日韓之間的這種較量，習近平訪韓的時間和方式短期內恐難敲定。

《朝鮮日報》提到，韓國政府僅表示習近平確定訪韓，卻未公布訪問時間和形式。這與日本公開表明習近平將於2020年4月對日本進行國事訪問形成鮮明對比。

文在寅雖和日本首相安倍晉三12月23日一樣訪問了北京和成都兩座城市，但是在中國停留的時間比安倍晉三短，僅有兩天一夜。

+ 9 + 8 + 7

安倍晉三訪華日程共三天兩夜，在23日與習近平會談後稱雙方就讓習近平作為國賓訪日富有意義達成了共識，並在隨後多個場合提及習近平訪日的重要的意義。在成都停留期間，與李克強25日還訪問了中國古代水利設施都江堰。

韓國外交消息人士稱「看起來中日之間的關係比中韓更加親密」，又稱「即使考慮到朝鮮的挑釁威脅和聖誕節，文在寅也應該在訪華日程上花費更多的心思。」