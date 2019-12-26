美媒選出五名推動變革亞洲年輕人　候任區議員仇栩欣上榜

《時代》周刊選出瑞典少女通貝里為年度風雲人物，並指年輕人的力量在過去一年不容忽視。美國有線新聞網路（CNN）12月26日亦選出五名於亞洲地區推動變革的年輕人，來自香港的候任區議員仇栩欣榜上有名，其餘獲選者包括倡議LGBT權利的台灣年輕人翁鈺清等。

+ 8 + 7 + 6

23歲的仇栩欣是東區區議會城市花園選區候任議員。2014年雨傘運動期間，仍是學生的仇栩欣只是參與示威和遊行，但運動啟了發她去思考自己在社會的角色。畢業後，仇栩欣於銀行擔任客戶經理。反修例示威爆發後，仇栩欣決定走前一步，參選區議會。

競選期間，仇栩欣遇到襲擊，幸好並無大礙。她最終成功以2,806票擊敗原任區議員許清安。美國有線新聞網路報道，仇栩欣希望利用區議員的崗位，製造與選民對話的機會，並守護香港的獨有自由。她表示，對香港的獨立司法和法律制度感到擔憂。

要保護社會的未來，你必須走前一步。我希望民主可以在香港的未來充分突顯。 仇栩欣

其餘上榜人士包括台灣婚姻平權大平台成員翁鈺清、印度環保少女潘迪（Ridhima Pandey）、韓國#MeToo社運人士楊智惠（Jihye Yang，音譯）和緬甸提倡表達自由的社運人士Ye Wai Phyo Aung。

▼想了解其他上榜人士，請點擊以下圖輯：