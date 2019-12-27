【一分鐘看世界】中俄伊軍演、中國死囚在日伏法、泰姬陵浪漫背後

早晨，今天是12月27日，星期五。 清涼的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

「海上安全帶」軍演

伊朗首先公布將一連四日與中國和俄羅斯舉行聯合海上軍演，旨在提升區域安全，而演習地點亦由印度洋北部延伸至阿曼灣。這場代號「海上安全帶」的軍演屬中俄伊40年來首次，國防部表示將派出西寧號導彈驅逐艦參加，外交部指這是3國展開正常軍事交流。有專家認為，解放軍加入軍演屬不尋常國際關係舉動，也可能與尋求在伊朗和沙特間找平衝有關……（按此閱讀更多）

伊朗曾在阿曼灣舉行大規模軍事演習。（VCG）

中國男子在日執行死刑

2003年在福岡市殺害一家四口的中國籍男子魏巍，被指控搶劫殺人以及遺棄屍體等罪行，遭判處死刑。魏巍2011年遭最高裁判所駁回死刑上訴後8年，被送上絞刑台。他生前曾向死者家人道歉，受訪時也稱如果自己的死刑能讓他們感到寬慰，願意接受判決……（按此閱讀更多）

魏巍的死刑最終在2019年12月26日執行。（電視截圖）

泰姬陵前景堪憂？

印度名勝泰姬陵是莫臥兒王朝第5代皇帝沙加罕為愛妻興建的宮殿，但在浪漫背後，陵墓地基卻變得愈來愈脆弱。泰姬陵作為文化瑰寶，但當地政府保育不力，實施諸多「離地」政策為了解決附近的污染問題，卻影響居民生活；再加上傳統復修技藝不受重視，令到修護泰姬陵的人「買少見少」，泰姬陵的前景堪憂……（按此閱讀更多）

半島局勢再升溫

雖然朝鮮威脅送出「聖誕大禮」的危機已過，但各方亦未有對半島局勢掉以輕心，更一度誤傳出朝鮮試射導彈的消息。美國再次派出2架偵察機飛臨朝鮮半島上空以加強監視，而韓國對朝事務官員可能於2020年1月訪美，商討美朝對話。朝鮮方面則警告已做好準備應對美方施壓，朝鮮領袖金正恩亦計劃五度訪華，加強與中國關係……（按此閱讀更多）

瑞士及奧地利雪崩

瑞士及奧地利滑雪度假村分別發生多場雪崩。瑞士當局在當地一條度假村的雪道救回最少6人，當中2人受傷送院，並相信仍有多人堆在雪堆。在奧地利更同一日內發生3場雪崩，兩名滑雪人士幸好能逃離現場，而兩國均派出直升機和大型搜救隊等展開救援工作……（按意閱讀更多）

必看話題文章

聖誕節歐美最無聊但最受歡迎的電視節目：火爐燒柴

愛爾蘭家庭遊動物園 爸爸拍下兒子被老虎當成獵物「撲殺」瞬間

日本校規嚴格天生棕髮也要染黑 16萬中小學生拒上學創新高

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。