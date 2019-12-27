【Bek Air空難】生還者：出事時猶如電影場面　乘客恐慌尖叫哭喊

哈薩克的航空公司Bek Air在12月27日發生的空難中，有生還者表示，客機在起飛約2分鐘後已經開始震動，又有生還者形容出事時的情況猶如電影中的場面一樣，乘客非常驚慌，機上都是尖叫聲與哭喊聲。

該部載有98人的客機，在哈薩克阿拉木圖國際機場（Almaty International Airport）起飛不久後墮毀，不幸撞進一幢兩層高建築物，造成多人死傷，機身斷為兩截。

🔻現場情況🔻

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生還者：急降前聽到「可怕的響聲」

有生還者向媒體講述，她在飛機開始急降前就聽到「可怕的響聲」（terrifying sound），形容「飛機是傾斜地飛行（flying with a tilt）」，又指「一切就像電影一般，乘客在尖叫、在大喊甚至哭起來。」

生還者：感覺到飛機已失控

另一名生還者、商人納扎拉利耶夫（Aslan Nazaraliyev）表示，在起飛約2分鐘時，飛機一邊上升，也已經一邊開始震動，他稱「某個時候開始，我們開始墜落，不是垂直下降，而是傾斜地墜落，似乎飛機已經失控。」

哈薩克阿拉木圖12月27日發生空難，圖為涉事緊急救援人員及保安人員身來到現場。相中涉事Bek Air客機機物與機頭及機尾已分離，損毀嚴重。（Reuters）

客機機齡近24年

出事客機機種是荷蘭福克100（Fokker 100）型客機，飛機編號為UP-F1007編號為BEK2100 /Z92100，在當地時間27日7時05分起飛，預計8時40分降落。客機原擬由阿拉木圖（Almaty）飛往哈薩克首都努爾蘇丹（Nur-Sultan），但其後自雷達上消失。

根據飛機資料網Planespotters.net網站顯示，肇事飛機機齡為23.7年，初期曾經用於台灣國華航空及華信航空，2013年加入Bek Air航空機隊。