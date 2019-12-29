【2019回顧】韓流重感冒：醜聞連環爆　表面風光內裏重傷

2019年絕對是韓國演藝圈的多事之年，在好的方面，韓流繼續風光，即使在中國仍面對「限韓令」，但憑開拓東南亞、歐美等市場，仍然帶來理想經濟收益。但在壞的一面，韓國演藝界這一年來爆出的連環核彈級醜聞，卻比遭遇「限韓令」還要慘，完全揭露這個產業風光背後的黑暗面，不單重挫明星、業界形象，還燒向文在寅政府。

孫藝珍、玄彬主演的《愛的迫降》是近來的大熱韓劇（Netflix網頁）

風光：韓流繼續走向世界

按韓國國際文化交流振興院（KOFICE）2019年報告的數據，韓流市場出口產值繼續上升，去年達到95億美元，比前一年增加9.1%。誠然，韓流在2019年的發展仍然亮眼，即使2016年開始的中國「限韓令」至今未真正解除，變相失去一個大市場，但韓流憑在東南亞、中亞、中東、歐美等新市場發展，出口產值有升無跌。

譬如韓國綜藝版權「賣」向全球，《Running Man》在「限韓令」下，近年無法再向中國電視台賣出製作版權，但其實並未封堵賺錢之門，該節目今年轉向越南電視台賣製作版權，4月播出的越南版成為當地當紅節目，最新還確定製作印尼版，擴大「版圖」。在其他方面，韓國樂壇有BTS、BLACKPINK等揚威西方世界，影壇方面則有獲看好問鼎奧斯卡的作品《上流寄生族》，韓流走向世界的步伐，在2019年未見得比以前放慢。

越南電視台向韓國方面買入製作版權，雙方合力製作越南版《Running Man》（YouTube截圖）

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內裏重傷？風光背後的三大問題

但是2019更是韓流的醜聞之年，繼2018年電影界爆出名導演金基德的性侵醜聞後，2019年逐一上演的震撼風波則是在電視界與音樂界燃燒，且幾乎在一年之內就把韓國娛樂產業的歪風與黑暗面盡現人前，揭露產業風光背後卻一直未能解決的三大問題：

造假成風：表面公平 內裏造馬

唱歌選秀節目《Produce 101》系列是近年大熱綜藝之一，節目從2016年首播以來就標榜讓觀眾以付費短訊形式投票，參與選出優勝者，但所謂「公平」的背後，原來是一場票數造假的騙局，警方介入調查後發現有人篡改短訊投票數據，造成熱門人選出局、意外人選得勝。

不單節目製作組出事，多間娛樂公司也被爆料涉案，他們為了影響結果不惜賄賂節目製作人影響結果，甚至提供不道德招待，同樣是幕後黑手。

透過《Produce 101》出道的WANNA ONE人氣高，但《Produce 101》節目爆出造假風波（WANNA ONE Instagram）

更令觀眾失望的是，事件由7月節目第4季爆出造假風波開始，之後愈揭愈臭，警方經過調查後，不單發現第3季也是造馬，就連第1季、第2季亦有偽造部分投票結果，意味可能從頭到尾都是一場騙局。

選秀節目公信力受重創，連帶爆出樂壇其他造假問題，例如是歌曲流行榜的「買榜」文化等，盡揭電視界與樂壇的歪風。目前當地警方已就《Produce 101》事件拘捕約10名節目製作組或娛樂公司人員，風波相信也會在2020年繼續燃燒下去。

事件愈揭愈臭後，《Produce 101》第1季及第2季也有造假嫌疑（MNET）

具荷拉2019年11月在家中輕生，消息震驚娛樂圈（VCG）

偶像培訓制度問題：明星抑鬱症如傳染病

2019年爆出的多宗韓國藝人輕生事件更是震驚各界。年中有資深演員全美善懷疑自尋短見，到了年底的10月至12月，年輕女星雪莉（Sulli）、具荷拉及男星車璌河相繼自殺。

連串事件不但令大眾痛心，更是驚覺明星患抑鬱症的問題，多年以來未能制止之餘反而情況更差，猶如傳染病散播，年輕偶像如姜丹尼爾、泫雅等，近日更是紛紛公開自己同樣受抑鬱症困擾，過去韓國演藝圈以具備完善的偶像培訓制度見稱，但如今不得不直視它的問題，如對明星的束縛太大等。

2019年10月，韓國女星Sulli在家中輕生，令人惋惜（Getty Images）

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明星光環崩壞：嚴重犯法還牽涉警方

韓國演藝圈過去也會爆出明星醜聞，但通常屬個別事件，未有如2019年前BIGBANG成員勝利、歌手鄭俊英的醜聞般牽涉眾多明星，且涉及罪行令人瞪目結舌。誠然兩人以往形象並非乖乖仔，但相信也沒有多少人想到勝利會捲入「扯皮條」、其經營夜店涉賄賂警方等嚴重爭議，甚或是鄭俊英牽涉的集體強姦罪、偷拍及散播不雅影片罪。

Big Bang前成員勝利（中）捲入賄賂及安排性交易等多宗醜聞，之後宣布退出演藝圈（VCG）

韓國偶像的成功之道，在勁歌熱舞之外還極注重形象包裝，過去有分析認為，韓流深受歡迎，既因它一邊非常「現代」，明星唱歌、跳舞要風格前衛，學足歐美樂壇，另一邊在偶像言行舉止方面，則是傳統地貼近儒家文化，要謙遜有禮、重視對前輩的尊重等，這種兩面兼顧的特質令他們鶴立雞群。

但今年勝利、鄭俊英事件牽連眾多偶像團體，揭露有大堆明星人前人後言行完全不一，無疑是一次過拆掉韓流明星形象的招牌。

風波燒向文在寅政府

事實上，這次風波帶出來的議題還包括警商勾結、賄賂逃稅等，同樣揭露政府問題，總統文在寅3月時下令要徹查勝利、鄭俊英案甚至是張紫妍自殺案和法務部前副部長金學義性醜聞案，揚言是賭上檢察方和警方的組織命運去調查，但在上述案中，除了鄭俊英案已判刑外，其餘案件進展不大甚至爛尾，在2020年，還要看文在寅政府如何拆彈。