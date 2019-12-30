美右翼媒體爆佩洛西之子涉貪　特朗普趁機指控

美國總統特朗普（Donald Trump）被美國眾議院彈劾，特朗普一方面為自己辯解，一方面也試圖放大有關眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）家人的醜聞。

特朗普12月29日在Twitter上發佈信息，催促眾議院議長佩洛西對網上流傳關於其子保羅（Paul Pelosi Jr.）牽涉烏克蘭貪污醜聞的消息作出答覆。特朗普寫道：「佩洛西，有回應了沒有？」

美國一家名為「一個美國新聞網」（One America News，OAN）的右翼媒體12月27日曾發表一篇報道，指出佩洛西和她的兒子有可能涉及與美國前副總統拜登（Joe Biden）及其子類似的烏克蘭腐敗醜聞。

OAN的報道指保羅曾在一家名為Viscoil的天然氣公司擔任董事會成員，而該公司在烏克蘭運營相關業務。報道中還提到保羅曾於2017年前往烏克蘭。不過包括Snopes、Politifact及FactCheck.org都對前述所有指控提出質疑。

在報道剛發布時，特朗普27日當天就轉發了相關影片，並在Twitter評論道：「喔，瘋狂的佩洛西，出什麼事了？這可是大新聞！」

佩洛西率領的眾議院因為「通烏門」事件對特朗普發動彈劾調查。眾議院12月18日表決通過兩項針對總統特朗普的彈劾條款，正式指控他濫用職權和妨礙國會。特朗普成為美國曆史上第三位遭眾議院彈劾的總統。

「通烏門」事件是指特朗普2019年7月份在一次通話中，對烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）進行施壓，要求該國調查其競選對手拜登之子亨特。