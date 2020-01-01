金與正職位再獲晉升　逐步觸及朝鮮政權核心

自2019年2月美朝首腦會晤結束後，金正恩的胞妹金與正一度鮮有公開露面。而在剛剛結束的朝鮮勞動黨第五次全體會議上，金與正被正式任命為勞動黨中央委員會第一副部長。

韓聯社2020年1月1日報道，朝鮮於12月28日至31日召開了朝鮮勞動黨第五次全體會議。會議討論了人事調整和黨組織問題，金正恩胞妹金與正被任命為勞動黨中央委員會第一副部長，職務可能由勞動黨宣傳鼓動部轉為黨組織指導部。

朝鮮官方曾於2014年11月首次曝光金與正的官方職位，當時金正恩訪問4.26動畫電影製片廠。朝中社在介紹陪同人員時提到了「勞動黨中央委員會副部長金與正」。

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2017年10月7日，在朝鮮勞動黨第七屆中央委員會第二次全體會議上當選為朝鮮勞動黨中央政治局候補委員，正式進入決策層，剛滿二十九歲的金與正是最年輕的成員。

2019年12月17日，金與正首次向部隊發布命令，她要求女子部隊加強關切女兵們的身體健康，還要部隊醫院多準備治療女性病的藥物。這顯示金與正的政治地位已進一步提升，開始插手軍隊事務。

此外，韓國國家情報院曾透露，三池淵管弦樂團團長兼朝鮮勞動黨中央宣傳鼓動部副部長玄松月已經接替金與正，負責安排金正恩出席的活動。

也有聲音透露，玄松月頂替金與正的原有職位，也是金與正正式晉級朝鮮政權核心的重要迹象。