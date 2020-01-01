特朗普：無意與伊朗開戰

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美國總統特朗普（Donald Trump）12月31日表示，自己無意亦不會預見美國與伊朗開戰，稱自己喜愛和平。

美國總統特朗普稱，自己喜愛和平，因此不認為會與伊朗開戰。（Reuters）

美軍12月29日空襲伊拉克境內的親伊朗武裝份子後，惹來巴格達政府不滿，大批支持伊朗的伊拉克民眾於除夕攻擊美國駐巴格達大使館，特朗普指事件是德黑蘭方面背後策劃，並揚言伊朗會付出重大代價。

對於「重大代價」是否指軍事行動，特朗普31日於佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）表示，自己想要和平，伊朗比任何人更渴望和平，因此不認為雙方會爆發戰爭。

不過國防部長埃斯珀（Mark Esper）在另一場合稱，為回應近日在伊拉克發生的事情，特朗普向他作出指示，授權派遣大約750名美軍到中東，路透社引述消息人士指，他們會被派到科威特。

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