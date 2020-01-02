【有片】梅拉尼婭搶答新年願望　特朗普在旁卻「拆台」

美國總統特朗普（Donald Trump）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）除夕出席跨年派對時，現場出現小插曲，在回答記者問題時，梅拉尼婭搶先回答「世界和平」，特朗普則稱「我不想說我的願望，因為我覺得說出來會帶來噩運，對吧？」

特朗普同梅拉尼婭12月31日在美國佛羅里達州海湖莊園舉行跨年派對。

“Melania, what’s your New Years Resolution?”



Melania: “Peace on the world.”



*Trump immediately corrects & mansplains for her, says his resolution is amazing* pic.twitter.com/vdWB3hJbM8 — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) January 1, 2020

牽手走紅毯時，面對記者的問題「你們許下的新年願望是什麼？」現年49歲的梅拉尼婭表現得即興而率真，身子前傾、搶先回答道：「世界和平。」

特朗普在身旁原本已做好開口、第一個做答的準備，聽到梅拉尼婭的話轉而擺手否定道：「和平是對的，但我不能確定的是，你把願望說得這麼大聲到底行不行。我不想說我的願望，因為我覺得說出來會帶來噩運，可以嗎？」

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對於美國伉儷的不同回答，網友迪爾德麗（Deirdre）就對特朗普指出：「新年願望很像是一年的計劃，是要大聲說出來、告訴別人，甚至要寫下來的，就像立標杆、表決心一樣——和過生日、許願吹蠟燭不一樣。」

網友Martelvonc則稱「特朗普家的人也沒認真審題，新年願望是希望自己能夠在生活裏做出的改變，而不是寄希望於他人去改變。」

在美國民調公司蓋洛普（Gallup）12月30日出爐的「年度最受尊敬女性」榜單上，梅拉尼婭屈居亞軍，第一是上屆第一夫人米歇爾·奧巴馬（Michelle Obama）。