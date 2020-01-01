特朗普就美國使館遇襲事件斥責伊朗　德黑蘭反駁：毫無證據

美國與伊朗關係繼續緊張，美國駐伊拉克巴格達大使館遭示威者圍攻後，美國總統特朗普（Donald Trump）指控伊朗要為事件負責，德黑蘭政府1月1日反駁稱，美方的指控毫無證據。伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）同日譴責美國針對親伊朗組織「真主黨旅」的空襲行動。

1月1日，美國駐巴格達大使館迎賓區域的一個房間遭焚燬（美聯社）

伊朗外交部當天表示，美國指責德黑蘭組織人員襲擊美國駐伊拉克大使館是空口無憑，外交部發言人稱，呼籲白宮重新考慮針對伊朗採取的非建設式政策。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊1月1日則透過國營電視台發表講話，他表示伊朗政府嚴厲譴責美方針對「真主黨旅」的攻襲行動。

他又在社交網站發文，反駁特朗普對伊朗的指控，他稱「那個人（特朗普）再次指責伊朗發動襲擊，你不能做這該死的事，若果你是有邏輯的人，可惜你沒有，但如果你有，就會看到你在伊朗和其他國家的罪行，使各國憎恨你。」他又稱，如果伊朗要與一個國家對抗，就會公明正大地對抗。

哈梅內伊1月1日發表講話（路透社）

從12月31日至1月1日，伊拉克有大批親伊朗的示威者在美國駐巴格達大使館一帶示威，部分示威者更闖進使館範圍內，向使館擲石、焚燒設施等，他們抗議美國早前空襲親伊朗組織「真主黨旅」的據點，造成至少25人死亡。