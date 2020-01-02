【戈恩潛逃】黎巴嫩接獲國際刑警紅色通告　日本搜查戈恩住所

日產汽車前董事長戈恩（Carlos Ghosn）在日本保釋期間逃走，棄保潛逃到黎巴嫩，外界關注黎巴嫩政府將如何處理。當地司法部長塞爾汗（Albert Serhan）1月2日表示，當天接獲國際刑警組織（Interpol）的紅色通告（red notice），要求該國拘捕戈恩，他稱，黎巴嫩的部門將會「履行職責」，但又重申該國與日本之間沒有引渡協議。 日本政府之後證實，該國通過國際刑警要求黎巴嫩政府拘捕戈恩。

外界仍然未知戈恩是如何逃出日本，事件有眾多疑團（AP）

塞爾汗：黎巴嫩會「履行職責」

黎巴嫩政府方面之前曾稱，戈恩是合法入境，不會有法律後果。塞爾汗如今表示黎巴嫩會「履行職責」（carry out its duties），意味戈恩有可能要接受盤問，但塞爾汗也同時表示，與日本之間沒有引渡協議，排除黎巴嫩會直接把戈恩送回日本的可能。

國際刑警組織的會員國可以經由組織發出「紅色通告」，要求各地的執法機構追尋及拘捕名單上的逃犯，但目前未知黎巴嫩會否遵從。

戈恩在2018年11月被捕，2019年4月獲保釋後一直身處日本，至近日突然潛逃（Reuters）

日本檢方搜查戈恩住所

另一方面，日本東京地方檢察廳1月2日搜查戈恩位於東京都港區的住所，又與警方和入管廳攜手開展搜查，將分析住所周圍的閉路電視等，調查戈恩是如何逃走出境、誰人協助等。

共同社報道，戈恩在逃亡時有可能攜帶法國護照。報道解釋，戈恩擁有法國、黎巴嫩、巴西護照，其中法國護照更有2本，合共4本護照本來全部由律師團保管，但在保釋後，其中一本法國護照變成放在上鎖的箱子內，鑰匙由律師團管理，目前未知戈恩是否帶該本護照離開。