伊朗任命「聖城軍」新指揮官　美國務卿：美軍空襲行動合法

伊朗革命衛隊特種部隊「聖城軍」領袖蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）1月3日在伊拉克遭美國的空襲行動殺害後，伊朗當天任命蘇萊曼尼的副手卡尼（Esmail Ghaani）為「聖城軍」新任指揮官。另外，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）為美方的空襲行動辯護，他稱美方的行動合法，又指美國會致力緩和與伊朗的緊張關係。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）宣布任命卡尼為「聖城軍」新任指揮官，卡尼之前是蘇萊曼尼的副手。哈梅內伊表示，決定把「聖城軍」司令部交給卡尼准將，形容他是伊斯蘭革命衛隊的一位優秀指揮官。

伊朗任命卡尼為「聖城軍」新任指揮官（美聯社）

另一方面，美國國務卿蓬佩奧1月3日在接受電視台訪問時解釋，美國行動目的是為了破壞「迫在眉睫的攻擊」（imminent attack），他形容該攻擊可能會危及在中東的美國人，但他沒有透露詳情，僅稱「他（蘇萊曼尼）正在積極策劃在該地區採取行動」，又稱可以「把數十名甚至數百名美國人的生命置於危險之中」。

在德黑蘭街頭，民眾示威不滿美方殺害蘇萊曼尼（美聯社）

他又表示「昨晚就是我們需要採取襲擊，確保能夠破壞那個迫在眉睫的攻擊的時候」。

蓬佩奧當天又辯護稱，美方的空襲行動是合法，又指美國會繼續致力緩和與伊朗的緊張關係，但也會準備好捍衛自己。