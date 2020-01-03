伊朗「聖城軍」指揮官被炸死　德黑蘭揚言美國「後果自負」

伊朗革命衛隊「聖城軍」（Quds Force）將領袖蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）1月3日在伊拉克巴格達國際機場遭美軍無人機空襲身亡，引起德黑蘭方面不滿，外長扎里夫（Javad Zarif）批評華府的行為，更揚言對方後果自負。

伊拉克民兵組織人民動員軍指揮官穆罕迪斯（左）及伊朗革命衛隊「聖城軍」將領袖蘇雷曼尼（右）1月3日於巴格達國際機場遭無人機炸死。（Reuters）

伊朗國家最高安全委員會（Supreme National Security Council）發言人霍斯拉維（Keyvan Khosravi）表示，委員會在數小時內舉行緊急會議，討論蘇雷曼尼遇襲事件，並指他的死是為國犧牲。

外長扎里夫在Twitter留言，指暗殺蘇雷曼尼的行為是「極度危險和愚蠢的惡化行為」，稱美國須為這種殘暴的冒險行動負上一切後果。扎里夫亦向伊朗國營電視台表示，事件只會加強德黑蘭在區內的抗爭。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）宣布全國哀悼三日，稱蘇雷曼尼已經上天堂，並感謝對方生前的勇敢。哈梅內伊表示，殺害蘇雷曼尼的「罪犯」會面對嚴厲的報復，伊朗亦為此加倍對美國和以色列的抵抗。

革命衞隊前指揮官禮薩伊（Mohsen Rezaei）則稱蘇雷曼尼加入烈士行列，並揚言會對美國採取強而有力的報復。