美軍再次空襲伊拉克民兵組織　最少6死3傷

伊拉克國營電視台1月4日報道，美軍再次在巴格達發動空襲，攻擊一個親伊朗的武裝組織車隊，導致6死3傷。

美軍1月3日空襲伊朗革命衛隊特種部隊「聖城軍」領袖蘇萊曼尼後，德黑蘭等地有大批民眾發起反美示威。（Reuters）

當地傳媒指，美軍在4日凌晨1時多採取行動，向巴格達北部發動攻擊。一名伊拉克軍方消息人士向路透社表示，空襲的目標是人民動員軍（Popular Mobilization Forces，PMF）傘下的什葉派武裝分支，消息指，現場三架武裝份子車輛中，其中兩架被炸成灰燼，當局在車上發現六具被燒焦遺體，另外有三人情況危殆。

現時未知死傷者身份，但PMF其後發聲明，指初步消息顯示車隊並非組織高層，而是醫護人員。

美軍在3日出動無人機，空襲離開巴格達國際機場的伊朗革命衛隊特種部隊「聖城軍」領袖蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），引起伊拉克和伊朗不滿，其中後者更揚言美國會為止負上全責。

美國總統特朗普（Donald Trump）則為空襲行動辯護，稱蘇萊曼尼在過去很長的一段時間內「曾殺死或重創了數千名美國人並且打算謀殺更多的人」，而他這次被美軍抓住了，特朗普認為這位將軍「與數百萬人的死有着直接或間接的責任」，其中包括近日在伊朗國內示威活動中遇害的抗議者，而伊朗方面卻無法承認「蘇萊曼尼在該國受到憎恨並引發民眾恐懼」的事實，因此「他早應該在很多年前就被除掉」。