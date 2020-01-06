美駐巴格達大使館附近再遇襲　特朗普警告或「不成比例」反擊

美國駐巴格達大使館附近1月6日再次受到火箭炮襲擊。美國總統特朗普（Donald Trump）在Twitter發文，警告如果伊朗攻擊任何美國人員或目標，將會快速並且全面反擊，並可能採取不成比例的態度。

伊拉克軍方表示，3枚短程喀秋莎（Katyusha）導彈墜落巴格達，其中兩枚擊中綠區（Green Zone）範圍。該區是美國大使館及多個政府機關的所在地，暫未有組織承認責任。這次是巴格達綠區第2日受火箭炮攻擊，亦是過去2個月以來，美國在伊拉克設施受到的第14次火箭炮攻擊。

特朗普在Twitter上稱，「這些新聞報道將通知美國國會，如果伊朗攻擊任何美國人員或目標，美國將會快速及全面反擊，或許是以一種不成比例的態度。這類合法聲明是並不是需要的，但仍然會發出！」

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2020年1月5日

親伊朗民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）早前曾警告伊拉克安全部隊，必須在當地時間5日下午5時前撤離美軍基地最少1公里以外。期限過後便發生火箭炮襲擊。