蒙面暴徒持鐵通闖大學施襲　印度學生怒火遷莫迪質疑打壓

印度反《公民身份法》修正案示威仍未平息之際，賈瓦哈拉爾尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）1月5日發生襲擊事件。多名蒙面暴徒手持鐵通和石頭於校園施襲，最少40人受傷。 雖然真相仍未水落石出，但作為左翼政治溫床的賈瓦哈拉爾尼赫魯大學，一直都是右翼的攻擊目標。有學生指控與執政印度人民黨（Bharatiya Janata Party）有關聯的右翼學生組織是襲擊的幕後黑手，將矛頭指向總理莫迪（Narendra Modi）的政府。

大學宿舍遇襲後一片狼藉。（美聯社）

事發於當地時間1月5日下午約7時，當時有約50名和200名反對增加宿舍費用的教師和學生正在舉行會議。期間，有多名蒙面暴徒手持石頭、棍棒和鐵通施襲。

暴徒「血洗」校園 無差別傷人

蘇德教授（Atul Sood）接受半島電視台訪問指，他們看見蒙面人時，打算上前詢問他們是何人，為什麼戴上面罩，怎料未走上前已經遭對方掟石。他憶述指，暴徒手持的大石足以擊碎頭骨。蘇德在混亂中倒下，站起來時已經見到車輛完全被破壞。他指，所有人都慌忙逃跑，但暴徒追打學生，形容是一片混亂。

於賈瓦哈拉爾尼赫魯大學修讀博士學位的視障學生普拉卡什（Surya Prakash）指，暴徒闖進他位於薩巴爾馬蒂宿舍（Sabarmati Hostel）地下的房間，用鐵通打他。普拉卡什的左臂和背部腫脹，被送往醫院接受治療。他說：「我徹夜不能眠。我於床上僵住，想着他們或會再來。」

普拉卡什表示，說出經歷後收到不明的恐嚇電話。他雖然感到害怕，但不想沉默，反而希望所有人知道他身上發生的事情，讓所有人了解校園內沒有人是安全的。普拉卡什並非任何政黨成員，大部份時間只是留在房內溫習。

襲擊事件當晚，防暴警察抵達校園。警方事後被指執法不力，無力阻止襲擊事件發生。（美聯社）

警察姍姍來遲 遭怒轟執法不力

對於襲擊的幕後黑手，雙方各執一詞。反對增加宿舍費用的學生指控右翼學生組織全印度學生委員會（Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad）策劃襲擊。全印度學生委員會領袖庫馬爾（Durgesh Kumar）否認，並指部份成員也是受害者。

襲擊事件引發全國示威聲援。有人批評政府執法不力，並提到賈瓦哈拉爾尼赫魯大學反對增加宿費的示威已經持續多月，示威者被捕甚至被囚，但警方卻對襲擊事件沉默不語，反映何者要為事件負責。

部份人認為，警察未能保護學生和教師的安全，也是責無旁貸。大學學生會甚至指控警方縱容蒙面暴徒施襲。在大學任教經濟學的托拉特（Amit Thorat）表示，報警後近一小時警員才到場。也有十多個學生向路透社指，警員看着暴徒施襲卻袖手旁觀。

賈瓦哈拉爾尼赫魯大學的學生1月6日於校園示威，將總理莫迪和納粹德國領袖希特拉相提並論。（美聯社）

左翼政治溫床 愈見莫迪強力打壓？

學生的怒火很快就已經遷到莫迪的身上。賈瓦哈拉爾尼赫魯大學是印度著名學府，學生來自不同階級、種姓、性別和宗教，曾經出產利比亞總理、尼泊爾總理、諾貝爾經濟學獎得主和知名政客，也是左翼的政治溫床。外界愈來愈擔心執政黨有意打壓校園的異見人士。

自莫迪乘印度教民族主義之勢上台以來，賈瓦哈拉爾尼赫魯大學一直是被攻擊的目標。多名學生曾被控發表言論煽動叛亂；印度人民黨和相關傳媒將大學定性為「反民族主義」；學生更被指為「城市的」毛澤東主義者。

暴力事件讓學生不禁認為是當權者打壓的手段，有人甚至認為與反《公民身份法》修正案示威有關：「當所有這些受過教育的人走出來反抗政府，他們想扼殺那些聲音。」也有學生說：「如果全印度學生委員會和這個政府認為我們會停止反抗他們的暴政，他們就錯了。賈瓦哈拉爾尼赫魯大學會戰至最後一名學生。」