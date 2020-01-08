專家稱伊朗空襲選用導彈大有文章：刻意避免美軍傷亡

中國軍事專家指出，如果伊朗導彈並未給美軍造成人員傷亡，以及多枚「遠遠偏離」目標屬實，那說明伊朗此次報復行動似乎更多是象徵性的軍事示威，目標就是要避免美軍的傷亡，而同時又對美軍進行警告。

美軍真的「零傷亡」？

當地時間1月7日晚，伊朗向美國駐伊拉克境內的兩處軍事基地發射了多枚導彈。美國中央司令部稍後表示，當天伊朗革命衛隊向伊拉克境內阿薩德空軍基地發射了10枚「征服者313」中近程彈道導彈，但並未給美軍造成人員傷亡。

美方稱，伊朗同時向伊拉克北部埃爾比勒附近美軍基地發射了5枚「起義-1」中程彈道導彈，其中4枚「遠遠偏離」目標。

伊朗法爾斯新聞社（Fars）1月8日引述伊朗情報機構官員的消息稱，美軍阿薩德基地內至少有80名美國軍人被殺，200人受傷，空襲還摧毀了美軍多架無人機和直升機。

但上述消息並未得到美方的證實。美國有線電視新聞網（CNN）引述消息稱，美軍在伊朗本次襲擊中「零傷亡」。

美媒稱，美國總統特朗普（Donald Trump）可能會發表電視講話，但稍後白宮方面稱，由於伊朗發動的導彈攻擊並未造成美軍任何人員傷亡，特朗普將不會就此問題發表講話。

1月7日21時45分，美國總統特朗普在Twitter上發文稱「一切安好！伊朗向位於伊拉克的兩個軍事基地發射導彈。正在進行傷亡和損害評估。到目前為止，一切安好！我們擁有世界上最強大、裝備最精良的軍隊！我明天上午會發表聲明。」

伊朗或僅僅是示威

中國軍事專家席亞洲認為，如果美軍方面「零傷亡」的消息被證實屬實，說明伊朗這次報復行動似乎更多是象徵性的，顯然伊朗方面不想引起事態的擴大。

但從技術角度來看，伊朗這次行動還是發揮了軍事上示威的目的。

席亞洲指出，伊朗此次使用具備精確制導能力的「征服者313」導彈攻擊美國基地，而且還能展示命中目標的畫面，這可能表明伊朗有地面的人員潛入到了美軍基地附近，來實施激光照射引導打擊和現場觀察打擊效果。

然而，如果在這種情況下，美軍如果都沒有任何傷亡和嚴重財產損失，這只能說明伊朗的目標就是要避免美軍的傷亡，而同時又對美軍進行警告。

至於攻擊埃爾比勒的「起義-1」導彈，是一種不甚精確的導彈，為什麼打了5發導彈，4發「遠遠偏離」美軍基地？恐怕這表明伊朗就是不想命中美國基地，那一發沒有「遠遠偏離」的導彈只怕才是真的打偏了。

席亞洲認為，總體而言，伊朗此次空襲美軍基地的行動傳達了向美國抗議的含義，但又不至於過分刺激美國，算得上是有理有節了。

哈梅內伊：給美國一記耳光

當地時間2020年1月8日，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Leader Khamenei）就伊朗空襲美軍駐伊拉克兩個基地，向全國發表講話。

哈梅內伊在伊朗國家電視台播出的講話中表示，伊朗7日午夜對美軍基地發動的導彈空襲,是對美國的「一記耳光」。

哈梅內伊又表示，美國是伊朗的敵人，也是中東混亂的原因，強調美軍應該撤出中東地區。

伊朗國防部長哈塔米（Amir Hatami）8日指出，伊朗對美國的導彈襲擊，與美方對伊朗的襲擊成正比，稱「希望這對美國來說將是一個值得紀念的教訓」。

哈塔米還說，特朗普已經將美國政府變成「恐怖政府」。

伊朗武裝部隊參謀長主席巴格里（Mohammad Baqeri）8日說，伊朗對美軍發動軍事打擊之後，如果美國對伊朗進行報復，德黑蘭的反應「將會變得更強大，更壓制」。