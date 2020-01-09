印尼向納土納群島派出軍艦戰機　中國重申願意合作化解分歧

印尼與中國因納土納群島（Natuna）問題糾紛不斷升級。雅加達方面宣布向納土納群島海域派出軍艦戰機後，總統佐科維多多（Joko Widodo）亦到該片海域巡視。中國外交部1月8日就事件作出回應，強調願意與印尼合作化解分歧。

印尼一名負責海洋事務的官員在雅加達向記者們指出印尼北部納吐納群島的位置。當地媒體報道稱，一些印尼漁民發現近日有一艘中國漁政船多次保護捕魚船隻進入印尼「專屬經濟海域」。（Reuters）

在印尼海軍稱數十艘中國漁船和海警船拒絕離開印尼專屬經濟區後，佐科維多多8日飛往南海最南端諸島視察。印尼總統府在一份聲明中表示，佐科維多多在當地視察艦艇、會見漁民。該聲明未就印尼與中國之間的對峙表態。

佐科在視察時亦稱，「我說過多次，納土納是我們的主權領土。對此沒有可討論的……我希望這一點是明確的」。

+ 2

印尼政府稱，一艘中國海警船8日進入了印尼專屬經濟區。印尼空軍發言人法賈爾（Fajar Tri Rohadi）通報說，「我們派出了8艘艦船，派遣了8架戰機。我們的人員被告知，我們不是從事挑釁，而是捍衛我們的主權」。

中國外交部發言人耿爽回應稱，中國對南沙群島擁有主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權，這一立場符合國際法。中國和印尼不存在領土主權爭議，但雙方在南海部分海域存在海洋權益主張重疊。

耿爽提到中國和印尼雙方也一直通過外交渠道就此保持着溝通，希望印尼方面保持冷靜，願同印尼方面繼續妥善處理分歧，維護好兩國關係和地區和平穩定大局。