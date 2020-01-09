【戈恩潛逃】開記者會強調清白　日本傳媒接近全被封殺

日產汽車公司前董事長戈恩（Carlos Ghosn）從日本棄保潛逃後，1月8日在黎巴嫩舉行記者會，就自己為何逃離日本，以及自己在日本遭受逮捕、關押、起訴等過程與迫害等問題公諸於世。 戈恩的舉動吸引全球傳媒留意，但他卻向大部分日本傳媒下封殺令。

日產汽車前董事長戈恩（中）2018年底被日本警方拘押，他在2019年1月30日逃離日本。（AP）

戈恩事先張揚會在記者會上披露迫害他的人的身分，因此引起全球關注，來自世界各國的傳媒趕到黎巴嫩，希望可以參加記者會。不過大多數傳媒都被拒於門外，就連日本放送協會（NHK）、共同社記者也無法進入會場，只有極少數的「親戈恩」媒體獲得邀請。

多間日本傳媒報道，獲准進入記者會的日媒只有三家，分別是《朝日新聞》、東京電視台新聞節目「全球財經衛星」（WORLD BUSINESS SATELLITE）的採訪隊、以及《周刊郵報》（週刊ポスト）。據《朝日新聞》報道，參加記者會的共有來自12個國家約60間傳媒，而這些機構都是經過戈恩本人挑選才獲准入場的。

而《周刊郵報》周刊記者向戈恩提問：「我很驚訝幾乎沒有日本傳媒到場，為何只邀請部分日媒？能否詳細介紹一下在拘留所中的生活？」，對方表情變得嚴肅，且一直冷臉面對到場的日本傳媒。

戈恩回答有關提問時稱：「我沒有差別對待日媒，更沒有把日媒趕出去。」他還說：「說實話，掌握宣傳話語權的人對我沒有半分善意，不基於事實報道的人對我也毫無善意。」