【伊朗報復美國】美軍「縱容」伊朗攻擊　全因與朝鮮有關？

伊朗1月8日空襲美軍駐伊拉克基地，為革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）之死向美國報復。事隔一日，導彈帶來的破壞逐漸曝光，由衛星圖片顯示可見，伊朗的攻擊沒有造成嚴重損害。 美國總統特朗普更稱「一切都很好」，強調華府擁有世上最強大的軍備。既然如此，美軍為甚麼當時沒有攔截伊朗導彈？有韓國傳媒認為，這可能是與朝鮮有關。

伊朗民眾手持蘇萊曼尼的海報，悼念對方在伊拉克空襲中喪生。（AP）

韓國《朝鮮日報》1月9日報道，韓國軍方和情報部門8日透露，用於攻擊駐伊美軍基地的伊朗彈道導彈，可能是朝鮮製造的飛毛腿C型導彈改進版「起義」。報道指，朝鮮和伊朗在各種武器開發和引進過程中一直緊密合作。韓國軍方正在關注伊朗引進朝鮮技術後製造的此次挑釁的結果。

「起義」導彈是2010年開始部署的新型液體燃料導彈，最大射程為750公里至800公里。伊朗引進朝鮮的導彈技術，發展成了自己獨有的改進型導彈。

朝伊兩國的「導彈接觸」由來已久。有聲音認為，伊朗在這次攻擊使用的導彈，除了起義導彈外，還可能有征服者313短程導彈。據了解，征服者313是伊朗自主研發的固體燃料導彈，射程為400公里至500公里，已出口朝鮮。

值得注意的是，部分導彈雖然落入美軍基地，但在此過程中美軍沒有進行攔截。因此韓國國家安全部門非常關注這次襲擊對美軍造成的損失。因為面對在朝鮮導彈基礎上製造的伊朗導彈攻擊，美軍到底能抵擋多少、如何抵擋——將給正在構建朝鮮導彈防禦體系的韓國軍方帶來啟示。

有消息稱，美軍為了避免戰事擴大，「沒有努力攔截」。這意味他們即使不攔截導彈，仍有充分時間躲避，所以美方只讓官兵躲避。但也有分析認為，在伊拉克美軍基地周圍，根本就沒有可以攔截伊朗彈道導彈的愛國者導彈。