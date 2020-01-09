印尼稱中國船隻已駛離納土納群島海域：總統抵達時離開

印尼軍方2020年1月9日表示，中國海警船和漁船已經駛離納土納群島（Natuna Islands）海域，在印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）抵達納土納群島視察時就離開了。

路透社1月9日報道，印尼軍方9日表示，中國海警船和漁船已經駛離納土納群島（Natuna Islands）海域。

此前一天，即1月8日，印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）赴納土納群島視察，再次強調納土納群島及其海域是印尼的領土，主權問題不容談判。

印尼軍方發言人西斯利亞迪（Sisriadi）少將1月9日表示，「從我們飛機的觀察來看，它們（中國海警船與漁船）已經不在那裏了」，「他們在總統（佐科維多多）抵達納土納時就離開了。」

不過，印尼海事安全局海上行動主任努沙瓦（Nursyawal Embun）表示，還有一艘中國海警船「HAIJING35111」仍在「印尼大陸架水域」。

印尼軍方1月8日表示，已向納土納群島附近海域派遣戰機和軍艦。

西斯利亞迪9日說，印尼海軍將繼續在納土納群島附近海域執行任務。

最近幾周，印尼方面聲稱，中國海岸警衛隊和漁船進入納土納群島北部附近海域，印尼政府召見了中國大使肖千，表達強烈抗議，並提交了正式抗議照會。印尼稱，已在納土納群島建立了專屬經濟區。

1月8日，中國外交部發言人耿爽在例行記者會上回應有關提問時稱，中方已多次就近期海上事態做過表態，中方也多次表明，中國對南沙群島擁有主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權，這一立場符合國際法。

耿爽強調，中國與印尼不存在領土主權爭議，雙方在南海部分海域存在海洋權益主張重疊。中方希望印尼方面保持冷靜，願同印尼方面繼續妥善處理分歧，維護好兩國關係和地區和平穩定大局。事實上，中國和印尼雙方也一直通過外交渠道就此保持着溝通。