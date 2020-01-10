馬來西亞反貪委員會公布9段錄音　大爆前首相納吉布秘密通話

馬來西亞反貪污委員會（Malaysian Anti-Corruption Commission）1月8日公布9段合共長達45分鐘的對話錄音，指控前首相納吉布（Najib Razak）涉嫌貪污。 當地傳媒《今日自由馬來西亞報》（Free Malaysia Today）將其中一段納吉布與其妻羅斯瑪（Rosmah Mansor）的對話錄音上傳至YouTube，至今已累積逾86萬次觀看數。

馬來西亞反貪污委員會主席拉茜法（Latheefa Beebi Koya）當日召開記者會，公布9段電話錄音片段，指與納吉布通話的對象一共有7人，包括羅斯瑪、前馬來西亞反貪污委員會主席祖爾基夫利（Zulkifli Ahmad）及阿聯酋阿布扎比王儲阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan）等人，而電話內容提及的人名則有20個。

拉茜法透露，近期他們收到匿名人士寄出這些錄音，就連首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）都不知情；經過科學鑑定後，他們確定這些錄音並非偽造的證據，加上內容涉及重大公眾利益，因此決定將錄音公開。

拉茜法表示，推測這些錄音的發生時間是從2016年1月5日至7月29日之間，那時正值納吉布深陷一馬發展公司（1MDB）醜聞，因此她相信這些對話內容和一馬發展公司的前子公司SRC國際公司，及阿布扎比主權財富基金旗下的國際石油投資公司（IPIC）洗錢案有關。

她形容錄音對話內容令人震驚、齷齪和不安，主要是互相掩蓋罪行，包括貪污、濫權、捏造證據、威脅國家安全等刑事犯罪，提及的名字涉及許多高官，甚至還透過外國人士裏應外合來捏造事證。

錄音時間正值納吉布撤換國內要職人員

拉茜法說，這些錄音上面都有匿名人士記錄時間，正好發生納吉布大刀闊斧撤換國內許多重要的職位，包括2016年1月25日委任阿班迪（Mohamed Apandi Ali）為檢察總長，於2016年8月1日委任祖爾基夫利為反貪污委員會主席，而這些人稍後都宣布納吉布在政治獻金案與SRC案都沒有犯罪嫌疑。

她續指，由於這些錄音涉及刑事犯罪，將會交由警方，雙方將針對可疑人物進行更多調查。她補充，這次的證據不會影響到進行中的納吉布洗錢審訊案，因為這是新的罪行。

馬來西亞高等法院在2019年11月宣布，納吉布涉及一馬發展公司子公司SRC國際公司弊案的罪名成立，且涉及一宗4200萬令吉（約7972萬港元）的洗錢案等7項罪名。同年12月審訊時，納吉布依然否認犯罪。