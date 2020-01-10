英國政府呼籲國民勿前往伊朗

伊朗局勢緊張，繼革命衛隊高級將領死於空襲，引起德黑蘭方面發射導彈的報復行動後，烏克蘭國際航空的一架客機在德黑蘭墜毀的意外亦懷疑與伊朗導彈有關。英國政府因此在1月10日呼籲國民暫時不要前往伊朗。

英國外相藍韜文（左）1月9日訪問蒙特利爾，與加拿大外長商鵬飛會面。（Reuters）

外相藍韜文（Dominic Raab）表示，根據情報顯示，烏克蘭國際航空PS-752航班被伊朗地對空導彈擊落，加上當地的緊張局勢，因此呼籲國民不要前往伊朗，並勿乘坐出入伊朗及國內線航班。他亦要求德黑蘭方面需要為該宗空難進行全面而透明的調查。

The FCO now advise against all travel to #Iran and against all air travel to, from and within the country. If you’re in Iran, review your departure options and consider leaving. Read our updated information and advice on the security situation: https://t.co/FhLWsljnWg pic.twitter.com/EwryLGZi57 — FCO travel advice (@FCOtravel) 2020年1月10日

根據英國政府外遊忠告網站，倫敦方面建議當地英國人利用陸路及海上路線離開伊朗，而決定留在當地的國民亦應該盡量保持低調，留意事態發展，並盡量遠離軍事設施和集會等，遵從當地政府部門指示。

網站亦提到，英國公民，特別是擁有伊朗國籍的雙重公民或可能被當局任意扣留或拘捕，而且可能遭受國際標準以下的對待。英國外交部稱，假如這些雙重國籍公民被捕，英國在提供使館支援接近無能為力。