【烏航空難．新聞背後】托爾-M1導彈被指涉事　速度快攻擊力強

伊朗採取軍事行動報復美國的同日，烏克蘭國際航空公司（Ukraine International Airlines）一架客機於德黑蘭起飛後墜毀。伊朗雖然指出空難原因是源於技術問題，不過西方開始傾向相信客機是遭到伊朗的導彈意外擊落。而牽涉其中的地對空導彈正是俄羅斯製造的「托爾-M1」導彈（Tor-M1）。

有人指出，飛機機身殘骸出現多個洞，是「托爾-M1」導彈彈頭攻擊留下的痕跡。（路透社）

短程導彈快速且致命

「托爾-M1」導彈亦即是北約所稱的「SA-15長手套」（SA-15 Gauntlet）導彈，為短距離的點防禦系統，將導彈發射器和雷達融合於單軌車輛。根據美國科學家聯合會所指，導彈目標的致命範圍高度為6,000米，距離為12公里。

導彈由雷達引導，飛行速度最高達音速的三倍，意味如果向5公里以外的目標發射，導彈將於約5秒抵達目標位置。導彈搭載約15公斤高性能炸藥的小型彈頭，設計成於爆炸時將金屬碎片如子彈掃射目標。

米德爾伯里國際研究學院副研究員迪茨曼（Michael Duitsman）表示，「托爾-M1」導彈是伊朗所擁有最現代的防空系統，能夠一次攻擊兩個目標，並最多向每個目標發射兩枚導彈。當伊朗於2000年代中期向俄羅斯採購導彈時，美國也因為導彈的能力感到擔憂。

伊朗2009年曾展示「托爾-M1」防空系統（路透社）

+ 3 + 2

民航飛機毫無防備能力

一般而言，軍機和巡航導彈均會標繪航道，避開雷達探測，同時配有干擾箔，用來干擾雷達，以及熱誘餌彈，用作對紅外線引導導彈的誘餌。不過如果是普通民航客機，面對導彈攻擊時卻是毫無防備能力。迪茨曼指，當時機組人員可能甚至連迎來導彈也不知道。

普通民航客機配備應答器，識別飛機的身份，提供飛行速度和高度等資料，位置同時於民航雷達和導彃系統的雷達清晰可見，對導彈而言是無所遁形。最理想的做法是向機場附近的軍事單位共享客機的飛行計劃和應答器代碼，避免傷及無辜。專家指出，發射導彈後，幾乎沒有可能轉向，可謂駟馬難追。