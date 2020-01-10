【烏航空難】63名加拿大公民罹難　學術界痛失人才

安大略烏克蘭國際航空公司（Ukraine International Airlines）的客機於伊朗墜毀，機上176人罹難，包括138名前往加拿大的乘客，其中有63名加拿大公民。死者當中不乏學術界的人才。一場空難導致加拿大學術界留下讓人痛心的空缺。

自從美國於2017年對伊朗採取更加強硬的政策，很多伊朗人改赴加拿大攻讀研究院。加拿大入境部門指出，2016年至2018年期間，加拿大的伊朗國際學生增加逾一倍。

空難死者當中很多為高學歷的伊朗裔加拿大人，部份於德黑蘭的謝里夫理工大學（Sharif University）就讀。四名多倫多大學（University of Toronto）的學生於空難喪生，艾伯塔大學（University of Alberta）也損失十名教師、研究生和校友，部份死者來自魁北克（Quebec）、安大略（Ontario）、新斯科舍（Nova Scotia）和卑詩（British Columbia）多間大學。

康科迪亞大學（Concordia University）工程教授多拉塔巴迪（Ali Dolatabadi）指，加拿大是伊朗頂級工程學生是主要進修地方，因為加拿大向國際學生提供申請公民身份的渠道。他表示，學系有一半研究生都是來自伊朗。

艾伯塔大學教授Mojgan Daneshmand（右）是研究無線電頻率微系統的專家。（路透社）

罹難者中包括多個領域的導師和領袖。艾伯塔大學教授Mojgan Daneshmand是研究無線電頻率微系統的專家，還有研究混合動力電動汽車、機械及電腦工程和原住民等人員。

罹難的26歲Arash Pourzarabi和25歲Pouneh Gorji是新婚夫妻，兩人都在艾伯塔大學攻讀電腦科學。他們返回伊朗家鄉舉行婚禮，卻不幸乘坐「死亡客機」。加拿大《全國郵報》（National Post）報道，同行的還有4名婚禮人員和其他賓客，二人原本回到加拿大埃德蒙頓（Edmonton），為加拿大的友人再舉行一場婚禮儀式。