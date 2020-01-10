【烏航空難．新聞背後】似曾相識？　1988年美軍擊落伊朗民航客機

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外界質疑伊朗1月8日意外擊落烏克蘭國家航空的民航客機，導致176人慘死。真相雖然有待查證，但事件也讓人聯想起另一宗不幸的空難。1988年7月3日，美國海軍意外擊落伊朗航空公司（Iran Air）航班編號655的民航客機，導致290人死亡。慘劇為伊朗人留下不能磨滅的烙印，也埋下伊朗對美國不信任的種子。

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1980年代，伊朗和伊拉克開戰，美國後來介入。美軍聲稱伊朗快艇騷擾商船，巡洋艦溫森斯號（USS Vincennes）於是派出直升機在快艇上空盤旋。海軍指，伊朗向直升機開火，溫森斯號追逐快艇。溫森斯號後來駛進伊朗水域，向伊朗船隻開火。

同一時間，空中巴士（Airbus）A300的伊航客機於伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）如常起飛，前往阿聯酋杜拜。溫森斯號誤將客機認作伊朗的F-14戰鬥機，並將客機擊落。美國辯稱，海軍當時曾透過不同頻率11次發出無線電警告，之後才發射兩枚導彈擊落客機。機上所有人罹難，未能尋獲「黑盒」。

空難震驚伊朗全國。死者當中有66名嬰兒和兒童。伊朗後來控告美國，最終雙方達成協議，獲賠償1.318億美元。不過伊朗人未有忘記事件，總統魯哈尼（Hassan Rouhani）早前回應美國總統特朗普（Donald Trump）的威脅時，也提到這宗空難

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