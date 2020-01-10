【烏航空難】伊朗將下載黑盒數據　調查或需時一至兩年

烏克蘭國際航空公司（Ukraine International Airlines）客機於伊朗墜毀。伊朗1月10日表示，希望自行下載飛機黑盒內的數據，並提到或需一至兩年完成調查。德黑蘭同時發表聲明，否認客機遭導彈擊落。

空難導致多名加拿大人死亡。在加拿大，民眾出席燭光晚會悼念死者。（美聯社）

伊朗民用航空組織（Civil Aviation Organisation）首長阿貝扎德（Ali Abedzadeh）表示，希望於伊朗下載黑盒數據，不過如果因為黑盒受損而無法下載，將會尋求協助。國營電視台早前公開黑盒的狀況，指可以下載和分析內裏數據。

一名伊朗官員指，或需一至兩年完成空難調查，亦可能需要一至兩個月時間下載黑盒數據。他表示，伊朗希望自行下載數據，不過有需要的話也可以傳交俄羅斯、加拿大、法國或烏克蘭，因為伊朗與上述國家有協議。

德黑蘭發表聲明指，根據國際規則，伊朗、烏克蘭、波音和法國均可以參與空難調查，同時邀請死難者所屬國家派出代表參與調查。目前烏克蘭的代表已經身處伊朗，德黑蘭將邀請波音的代表檢查黑盒。伊朗官媒報道，美國、加拿大和法國代表亦會前往德黑蘭出席會議。

外界質疑伊朗導彈錯誤擊落客機。德黑蘭的聲明批評美國國防部官員掀起「心理戰」，形容有關說法是謊言。