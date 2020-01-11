美媒：美軍殺蘇萊曼尼同日　襲擊伊朗另一將領　惟任務失敗告終

多間美國媒體1月10日引述美國官員指，美國1月3日在擊斃伊朗革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的同一日，亦嘗試在也門殺死革命衛隊另一名將領，但最終失敗。

美國《華盛頓郵報》引述美國官員指，美軍1月3日嘗試在也門擊殺伊朗革命衛隊將領沙赫萊，不過行動最終未能成功。圖為美國國務院發出對沙赫萊的懸紅通告。（美國國務院Twitter帳戶圖片）

美國《華盛頓郵報》1月10日最先報道有關消息。報道引述多名匿名美國官員指，美軍1月3日針對伊朗革命衛隊另一名將領沙赫萊（Abdul Reza Shahlai）發動襲擊，但任務失敗。沙赫萊職掌是「聖城軍」的財務，也是「聖城軍」的主要指揮官。

美聯社引述的一些美國官員指出，蘇萊曼尼及沙赫萊都名列經過批准的軍方目標名單，但他們不說任務如何失敗。

美國防部發言人雷巴里奇（Rebecca Rebarich）指，部門不討論在該區「所謂的任務」。

美聯社報道10日指出，美國務院指沙赫萊曾提供武器及爆炸物予什葉派武裝團體，並在2011年策劃在華盛頓刺殺沙特阿拉伯駐美大使。

國務院上月曾懸紅1,500萬美元，希望得到破壞革命衛隊金融機制的情報，包括沙赫萊的情報。