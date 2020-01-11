【伊朗誤擊烏航】烏克蘭要求德黑蘭道歉兼賠償　加拿大重申要徹查

在伊朗軍方承認錯誤擊落烏克蘭國家航空一架客機導致176人死亡後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）1月11日發表聲明，要求伊朗追究相關人士責任、賠償及正式道歉。至於加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）則表示，期望伊朗當局全面配合調查。

烏航空難事件牽涉多國，伊朗軍方1月8日錯誤在首都德黑蘭的機場附近擊落航班編號PS-752的烏航客機，機上全部176人不幸喪生，當中包括82名伊朗人、57名加拿大人（當局之前曾指63名加拿大人，後來更正）、11名烏克蘭人，還有其他多國人士。

圖為空難現場，飛機殘骸散落一地。（Reuters）

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烏克蘭：要求追究責任與賠償

烏克蘭總統澤連斯基發表的聲明表示「伊朗已對這次空難認罪，但我們堅持要有全面的認罪（full admission of guilt）。」他稱，期望伊朗保證他們會配合全面而公開的調查，追究相關人士的法律責任，歸還死難者的遺體，還有支付賠償，他又稱，要求對方官員透過外交渠道正式道歉。

加拿大：期望伊朗全面配合

至於加拿大總理杜魯多則稱，加拿大的工作重點仍是幫助死難者家屬尋求公義及追責等，他形容這是國家悲劇，每一名加拿大人都在哀悼。他稱，加拿大會繼續與在全球的夥伴合作，確保會有一個完整且徹底的調查，他強調，加拿大政府期望伊朗當局會全面配合。