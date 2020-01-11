【烏航空難】烏克蘭不排除任何肇因　與加拿大同意尋求客觀調查

烏克蘭外長普里斯泰科（Vadym Prystaiko）1月10日表示，伊朗正配合調查烏克蘭國際航空客機在德黑蘭墜毀一事，並強調基輔方面不排除任何導致這宗空難的可能。另外，烏克蘭和加拿大領袖就事件通電話，雙方同意尋求一個客觀的調查。

烏克蘭國際航空客機PS-752航班1月8日從伊朗德黑蘭起飛後不久墜毀，機上176人全部喪生。事件原因至今仍眾說紛紜。（Reuters）

烏克蘭對於事件有不同猜測，包括引擎爆炸、空中相撞、遭伊朗導彈擊落或涉及恐怖主義等，普里斯泰科10日表示，目前不會排除任何可能，稱希望建立真相。他認為，現時伊朗在調查方面顯得合作，並稱在調查完結前，繼續禁止來往烏克蘭至伊朗及伊拉克的航班。

普里斯泰科提到，烏克蘭政府正與伊朗討論在哪個國家分析涉事飛機的黑盒，德黑蘭方面雖然聲稱有能力在當地處理，但他表示烏克蘭希望把它運到基輔作進一步分析。另外對於有消息指伊朗懷疑出動推土機清理現場，普里斯泰科稱無法證實消息的真偽。

Had second conversation with @JustinTrudeau on the airplane crash in Iran. There should not be speculation about the tragedy; Ukraine and Canada will use all possible means to advocate for an objective and comprehensive investigation. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 2020年1月10日

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日於Twitter留言，稱與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）通電話，雙方認為不認為這宗悲劇作任何揣測，又指兩國會用一切途徑，要求就事件進行客觀而全面的調查。

在這宗導致176人喪生的空難中，有63人是加拿大公民。不過加拿大外長商鵬飛（François-Philippe Champagne）10日表示，根據最新的護照資料及出生日期分析後，當局將喪生的加國公民人數下調至57人。