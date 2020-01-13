【伊朗誤擊烏航】 伊朗傳召英大使馬凱爾　投訴參與「非法」集會

伊朗承認「意外」擊落烏克蘭客機後，觸發上千人上街示威抗議，據稱英國駐德黑蘭大使馬凱爾（Rob Macaire）有份參與悼念活動而一度被當局拘留。伊朗1月13日採取行動，並傳召馬凱爾以投訴他參與「非法」集會。另外，英德領導人發聲明譴責伊朗政府的行為。

伊朗外交部網站報道，「13日，馬凱爾因12日參加非法集會的非常規行為而被傳召」。

伊朗12日承認「失誤」擊落烏克蘭客機後，大約1,000名示威者同日湧上首都德黑蘭街頭，對伊朗政權施壓，更有指有人將矛頭對準最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）。據悉，馬凱爾當天有份參與阿米爾卡比爾大學（Amir Kabir University）舉行的悼念活動，惟活動其後演變成反政府示威。

報道指，馬凱爾事後因涉嫌煽動反政府示威活動，在返回大使館期間被伊朗政府拘押，惟一個多小時後被釋放。英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）批評伊朗此舉在沒有任何理由或解釋之下，「嚴重違反國際準則」。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）與德國總理默克爾（Angela Merkel）談話後，唐寧街發言人表示，兩人譴責伊朗政府拘捕英國駐當地大使，認為有關做法違反國際法。發言人續指，兩人亦討論不容許伊朗擁有核武以作為共同利益，並重申繼續維持《伊朗核協議》的承諾。