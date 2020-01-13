【中美貿易】特朗普要親自上陣與劉鶴簽協議　專家：他想邀功

中美即將簽署第一階段貿易協議，美國總統特朗普將親自與中國國務院副總理劉鶴簽署協議，這很不尋常。特朗普有什麼目的呢？

專家談特朗普親自簽署協議的目的

《南華早報》2020年1月13日報道稱，美國企業高層表示，與中國的第一階段貿易協定的大致框架包括在知識產權保護、大宗農產品採購和降低出口壁壘方面取得一些進展。

一名聽取了協議各方面簡報的貿易顧問表示：「該協議似乎規模不大，但在方向上卻很有幫助。」「最好的事情仍然是，今年我們有一條不進一步提高關税的道路。」

高層們提醒稱，儘管政府和白宮官員已向他們詳細介紹了協議內容，但他們尚未看到協議文本。

他們補充稱，美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國務院副總理劉鶴定於15日舉行簽字儀式，在此之前，他們預計不會看到任何書面協議。

報道稱，高管和分析人士表示，這在一定程度上反映了特朗普想要邀功、強調這筆交易的重要性，以及控制公眾輿論的願望。

據悉，中美即將簽署第一階段貿易協議。中國商務部1月9日也首次正式確認，中國國務院副總理劉鶴將率領一個代表團1月13日至15日前往華盛頓，與美方簽署第一階段協議。這是華盛頓與北京2019年12月13日時候宣布達成了第一階段協議以來，中國首次正式宣布簽署協議的時間。

而此前，特朗普早已於2019年12月31日在Twitter發文稱，他將於1月15日在白宮同中國高級代表簽署第一階段貿易協議，他之後還將訪華。

特朗普要親自簽署協議令中方意外

特朗普此前曾一直表示要和中國國家主席習近平一起簽署第一階段協議，但是現在也願意與劉鶴一起簽署，着實令人意外。美國方面此前還說，協議將由美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）與劉鶴一起簽署，兩人一直負責中美貿易談判事務。《南華早報》1月5日報道稱，中方沒有料到美國領導人會單方面宣布簽署協議日期，也沒有料到他會願意在中國國家主席習近平不在場的情況下簽署協議。

與此同時，白宮方面也進一步確認了相關消息。白宮國家經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）2020年1月10日在接受霍士新聞（Fox News）採訪時表示，美中第一階段貿易協議簽字儀式將按計劃於1月15日在白宮舉行。

庫德洛說：「第一階段協議將在星期三（15日）簽署，會有一個很美好的儀式，我們前一晚會共晉晚餐，之後還會共晉午餐。特朗普總統將和劉鶴副總理一起簽署協議。」

不過話也說回來，此時的特朗普正陷彈劾危機之中，參議院預計將於1月份審理彈劾案。他可能比以往更加渴望一些能夠讓他出風頭的好新聞，簽署中美協議當然是不錯的選擇。