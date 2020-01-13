韓媒：特朗普為誇大自身功績　在美韓兩大問題上撒謊

韓媒稱，特朗普在駐韓美軍人數和美韓防衛費分攤額問題上公開「撒謊」，來彰顯自己的「優秀」功績。

韓國《朝鮮日報》1月13日報道，美國總統特朗普在提到中東問題時，突然表示韓國是「富有國家」，主張韓國應該承擔更多的防衛費。

報道稱，特朗普10日就向中東地區派兵問題主張：「沙特阿拉伯已經預留了10億美元（作為防衛費分擔金）。我對沙特說，『你們非常富有，如果你們希望擁有更多的（美軍）兵力，就必須向我們支付（費用）』。」

隨後，特朗普突然表示：「韓國多交給我們5億美元，（以前）他們絕沒有交這麼多。」特朗普從2019年開始一直主張「韓國多交了5億美元」。但實際上，韓國2019年承擔了1億多美元的防衛費，比2018年多交了6,776萬美元的防衛費。

特朗普在介紹自己說服韓國多支付5億美元的過程中，還談到了駐韓美軍的兵力規模。他透露，自己對韓方說：「我們為了保護你們免受朝鮮威脅，駐紮了3.2萬名士兵。你們應該支付（費用）。」

事實上，美國國會披露的駐韓美軍規模為28,500名。但特朗普從2019年開始就一直說駐韓美軍有3.2萬人。

一位外交消息人士表示：「特朗普為了向韓國施壓，誇大自己的功績，故意誇大駐韓美軍人數和防衛費分擔額。」

有聲音分析稱，這是14日至15日即將在華盛頓舉行的第十一次防衛費分擔特別協定（SMA）第六輪談判之前，美國再次向韓國施壓，要求提高防衛費。

但在韓美防衛費的談判現場，雙方的分歧正在縮小。

韓國《朝鮮日報》2019年12月26日報道稱，美國事實上撤回了高達此前防衛費分擔金5倍的50億美元的要求，將協商戰略變更為擴大「同盟貢獻」。

外交界有觀察認為：「美韓就防衛費分擔金上調率達成協議，上調幅度為10%至20%，取而代之的是尋求擴大購買美國武器等折衷方案。」

2019年的防衛費分擔額為9.24億美元。如果將防衛費上調10%至20%，2020年的防衛費分擔金很有可能達到10億美元。