悉尼打卡熱點鑽石灣再奪一命　21歲美妝網紅崖邊自拍不幸墮谷身亡

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英國有名21歲模特兒戴維絲（Madalyn Davis），她與朋友一起到澳洲旅行，與朋友開完派對的隔天，一行人到悉尼景點鑽石灣賞日出，豈料戴維絲不慎從約29.8米的懸崖墜落，這是鑽石灣在一年內發生第二宗憾事。

戴維絲身兼模特兒及美睫師多職　社交平台上粉絲眾多（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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根據《New York Daily News》報道，來自英國的戴維絲已經在澳洲旅行數週，事發前一晚她到朋友家參加派對，當天早上眾人移駕到知名景點鑽石灣的懸崖上看日出，當她的朋友們發生戴維絲消失時，已挽回不了悲劇，4小時後搜救隊在海中找到戴維絲的屍體，死因仍要等待法醫驗屍結果。

據了解，戴維絲身兼多職，她不僅是名模特兒也是名化妝師、美睫師，在IG上更有1萬4千多人追蹤。她結束了泰國及峇里島首次旅行後，就前往澳洲繼續旅行，戴維絲在澳洲生活數週，打算在澳洲定居並建立新生活，沒想到意外突然發生，收到壞消息的親友，紛紛為戴維絲哀悼。

而澳洲的鑽石灣意外頻傳，去年八月，27歲的當地女性為了拍攝自拍照，從懸崖不慎墜入死亡，看似鬼斧神工的景點暗藏危險，出外遊玩最重要的還是安全第一。

鑽石灣為當地著名打卡景點（點圖放大瀏覽，圖內人物並非戴維絲）↓↓↓

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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