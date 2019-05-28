【澳洲旅遊】悉尼自由行懶人包　交通攻略、7大必去打卡景點集匯

澳洲悉尼是個相當悠閒的城市，擁有著名歌劇院地標的悉尼，非常適合衝浪或是體驗時尚生活，甚至在美國人心中是第三名想去旅行的城市，更是世界上第五宜居的城市呢！本期小編要帶大家來了解悉尼，一起來看看吧！

點擊圖片看清澳洲悉尼靚景及必去景點！

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【交通】

火車（Trains）

悉尼的火車主要有8條路線，為T1到T8，在悉尼搭火車可以抵達機場、藍山、邦迪海灘等地，範圍很廣，不論是郊區景點或是在市區移動都很方便。中央車站T1主要是北部和西部的路線，T4是東部郊區、T5是悉尼西部、T8則是悉尼南部，平均3分鐘就有一班列車，相當方便。

巴士（Bus）

除了火車之外，悉尼的巴士也是很重要的交通工具，路線相當多，還有提供夜間巴士，巴士有很多顏色，藍色是一班公車，紅色是雙節公車，機場到市區則是綠色或黃色。

到悉尼旅遊建議也可以搭看看渡輪，渡輪連接悉尼南北兩岸，有8條路線，移動的過程還可以欣賞到美麗的風景（Facebook@TransportForNSW）

渡輪（Ferries）

到悉尼旅遊建議也可以搭看看渡輪，渡輪連接悉尼南北兩岸，有8條路線，移動的過程還可以欣賞到美麗的風景，重點是，從環形碼頭搭乘火車也很方便，可說是相當彈性的交通選擇呢！

輕軌（Light rail）

澳洲悉尼的輕軌只有一條路線，為到市區的Dulwich Hill（終點站），白天每10-15分鐘會有一班車，晚上則延長成每30分鐘一班，要特別注意喔！

澳寶卡

在台北搭乘捷運有悠遊卡，在悉尼搭乘大眾交通工具則有澳寶卡（opal card），分別為成人（16歲以上）、兒童（4-15歲）、高齡卡以及學生卡，學生卡與高齡卡須符合相關規定才可以申辦。中央車站和環形環形碼頭就能購買澳寶卡，也有超過2000家的販賣地點，可以透過機器或信用卡增值。

【景點】

1. 藍山國家公園

藍山國家公園是必去的悉尼景點，是澳洲相當重要的自然保護區，這裏有茂密的森林、壯觀的峽谷和瀑布，還有稀有獨特的岩層，喜愛大自然的你當然不能錯過。國家公園內有多達18條推薦路線，每一條風景秀麗，也有許多人會選擇一日套裝行程，大家可以多多參考。

藍山國家公園是熱愛大自然的你必去景點（按圖放大）↓↓

2. 8字湖

8字湖是悉尼皇家國家公園內的一個高難度景點，天然的岩洞組成就像一個「8」字，水深大約3米，是不少攝影師和喜歡冒險的人喜歡去的景點。整趟來回至少要2.5個小時以上，路程非常不好走，尤其8字湖鄰近海邊，一個大浪打上來是可以把人捲走的！整體而言有一定的危險度，有計劃要前往的朋友要注意安全！

8字湖是喜歡冒險和攝影的你必去地方（按圖放大）↓↓

3. 史蒂芬港

史蒂芬港區距離悉尼市區約2.5個小時，擁有26個沙灘，以清澈的海水、高聳的沙丘還有野生海豚聞名。在這邊可以從事的活動非常多，像是搭乘海豚遊船出海賞海豚、在沙丘上滑沙、騎馬，或是來場沙丘四輪摩托車之旅都可以！不論是喜歡大自然或是喜歡冒險的人都很適合。

擁有26個沙灘，可觀賞野生海豚的史蒂芬港（按圖放大）↓↓

4. 邦迪海灘

既然悉尼是個濱海城市，自然不能忽略當地的海灘風情囉！邦迪海灘距離悉尼市區約七公里，是部落客或是旅遊書推薦必來的悉尼景點，也是悉尼最美麗的海灘，就算是冬天人氣也相當高。在這裏可以從事衝浪、曬日光浴、游泳等水上活動，禮拜天還有當地市集，肚子餓的話也有澳洲烤肋排可以吃，不僅如此，像是路跑、風箏節或雕塑展等特殊活動也相當多呢！有機會一定要來看看！

邦迪海灘被譽為悉尼最美麗的海灘（按圖放大）↓↓

5. 悉尼歌劇院

說到澳洲悉尼，大家自然會先想到悉尼歌劇院，這是世界著名的悉尼景點，美麗的帆型建築，是年紀最輕的世界遺產，裏面有音樂廳和演藝廳，不論白天或晚上，都是非常漂亮的風景，由於位在環形碼頭旁，交通自然也十分便利。

悉尼歌劇院是悉尼最著名的地標（按圖放大）↓↓

6. 臥龍崗跳傘

不少人到澳洲絕對會挑戰的就是高空跳傘，其中臥龍崗就是一個非常有名的跳傘聖地。從高空一躍而下，附近的沿海美景盡收眼底，特定的季節還可以看到海豚跟鯨魚。除了跳傘之外，來到臥龍崗也別錯過了坐擁無敵海景的海崖大橋和wattamolla海灘！

在臥龍崗跳傘能夠讓你將附近的沿海美景盡收眼底（按圖放大）↓↓

7. 港灣大橋

港灣大橋是世界上最高的鋼鐵拱橋，最高有139公尺呢！連接悉尼南北岸，造型相當獨特，也是澳洲的精神指標。如果覺得欣賞拱橋太過無聊，可以考慮參加攀登港灣大橋的行程，會是相當難忘的體驗喔！

作為世界上最高的鋼鐵拱橋，港灣大橋連接悉尼南北岸，造型相當獨特（按圖放大）↓↓

美食

Hurricane's Grill碳烤豬肋排

到悉尼就是要吃炭烤豬肋排（小編口水直流ing），澳洲悉尼的Hurricane's Grill的炙烤的牛排和豬肋排相當有名，其獨特的醬料讓人津津樂道，其中，經典的「颶風炭烤豬肋排」搭配薯條或薯泥，讓人一吃就愛上，回國後還念念不忘呢！

Harry's Cafe de Wheels

悉尼也有路邊攤？Harry's Cafe de Wheels的出現在禁止路邊攤的澳洲是相當奇特的事情，開幕於1938年，澳洲政府一度要求Harry's Cafe de Wheels遷移，但因為Harry's Cafe de Wheels實在太受歡迎了，竟然在強大的輿論壓力下，政府允許他們繼續設攤。這個歷史長達80年的老店現在已經開設了11家分店，有機會來朝聖的時候一定要點招牌大熱狗和雞肉批！

暑假澳洲旅遊可是相當熱門呢！尤其許多家長特別喜歡愛小孩到澳洲去，不僅有美麗的風景，還可以近距離接觸動物，大家不妨趁暑假好好出去旅遊充電吧！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【2019雪梨自由行】市區交通、景點、雪梨旅遊總整理】