普京發表年度國情咨文　稱核大國有責任確保世界安全

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）1月15日到聯邦會議發表年度國情咨文，表示政府將會應對人口不足問題，並指將會肩負責任確保世界安全。

普京提出，俄羅斯面對人口不足的困難時期。俄羅斯於1990年代經歷出生率下跌，截至1999年出生率只得1.16，比起第二次世界大戰時期還要低。俄羅斯現時每名婦女的出生率是1.48，比起歐盟平均生育率1.5略低。

普京承諾制定清晰全面的家庭支援計劃，並推出措施支援婦女和兒童。他期望於2024年將出生率提高到1.7。

普京罕有年初發表國情咨文。（美聯社）

普京在國情諮文中就確保世界秩序安全穩定發表講話，他指出，五個核大國有責任確保世界安全，俄羅斯願意開展對話。他指出，在武器方面俄羅斯不會強加於人，也不準備趕超別人。在導彈和核武器領域，俄羅斯從蘇聯時代以來首次處於世界領先地位，其他國家在追趕俄羅斯。但是不能安於現狀不思進取，應該不斷向前推進，觀察分析世界局勢，並據此研究面向未來的現代化武器裝備和系統。

普京同時指出，俄羅斯有義務保護第二次世界大戰歷史真相，並抵制任何企圖篡改歷史的企圖。不能讓關於二戰的謊言在世界蔓延，俄羅斯將建立大型二戰歷史資料庫，並向俄羅斯公民和國際人士開放。