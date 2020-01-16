【中美貿易協議】美貿易代表辦公室公布96頁中美協議文本

美國總統特朗普和中國國務院副總理劉鶴1月15日在白宮簽署了第一階段協議，美國方面當天也公布了協議的文本。

美國貿易代表辦公室2020年1月15日當天通過其官網發布了這份協議的英文版本。協議一共96頁，分八章節，分別是知識產權、技術轉讓、糧食和農產品貿易、金融服務、宏觀經濟政策和匯率問題及透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭議解決以及最後條款。

中美第一階段貿易協議2020年1月15日正式落地，中美貿易緊張局勢得到緩和。（Reuters）

對於這份協議，白宮網站當天也發表聲明劃出了一些重點。

白宮聲明稱，在實施重大改革這方面，中國已同意在廣泛的關鍵領域進行重大結構性改革：這項協議將有助於為美國的創新者提供一個公平的競爭環境，讓他們競爭並取勝；重要的是，協議中包含的改革是完全可執行的，包括一個強有力的爭端解決機制，以確保有效的執行和落實；在所有貿易協定中，中國首次同意終止強迫外國公司向中國公司轉讓技術以獲得市場準入的做法；中國將在商業秘密、商標、打擊盜版和假冒商品的執法等領域解決許多長期存在的知識產權問題；中國同意就貨幣貶值和匯率方面的匯率做法作出強有力的承諾；該協議解決了一系列貿易和投資壁壘，這些壁壘阻礙了美國金融服務公司在中國的競爭；該協議解決了不公平地限制美國食品和農業出口的結構性壁壘（該協議包括中國接受美國農業生物技術產品的重大承諾）。

聲明還稱，在實現貿易再平衡上，該協議將開始重新平衡美國與中國的貿易關係，並為美國企業和農民提供新的機會：作為新協議的一部分，中國承諾將美國商品和服務的進口增加至少2,000億美元（中國從美國進口的增長將在未來兩年內發生，甚至在2021年之後，這一趨勢仍將繼續）；根據這項協議，中國將購買美國的製成品、農業、能源和服務；中國同意在兩年內每年從美國購買價值400億到500億美元的農產品。