日本確診首宗新型肺炎個案　患者為中國籍男子　曾到武漢

日本傳媒1月16日報道，當地證實首案新型冠狀病毒的感染個案，該名男患者曾經到過武漢，現已康復出院。厚生勞動省指，除了該名患者外，當地目前沒有出現其他疑似個案。

中國在GISAID基因庫公開新型冠狀病毒的影像。（GISAID圖片, Courtesy: IVDC, China CDC）

日本放送協會（NHK）報道，當地厚生勞動省指一名住在神奈川縣的中國籍男子從過武漢市返回日本後，出現肺炎病癥，經國立傳染病研究所（NIID）化驗後，證實患者對新型肺炎呈陽性反應，是日本國內首宗確診個案。

共同社提到，該名中國籍男子年約30多歲，1月3日在武漢出現發燒癥狀，6日返回日本，並於10日入院接受治療，15日康復出院。厚生勞動省指，該名男患者在武漢期間沒有到過海鮮市場，認為他可能曾與其他患者接觸。

《產經新聞》指，日本政府同日向有關部門召開緊急會議，商討對策。另外政府亦於首相官邸的危機管理中心設立了情報聯絡室。

除了日本外，泰國在13日亦證實一名61歲中國女遊客患新型肺炎，是全球首宗在中國以外錄得的個案。

世界衛生組織（World Health Organization）14日表示，中國出現的新型冠狀病毒或能夠「有限度人傳人」，將為大規模擴散做準備，並指出正在向全球醫院有關發布感染控制指引，應對可能出現的病毒傳播。