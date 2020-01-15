【武漢肺炎】德國專家：病毒與SARS同種　只是形態不同

中國出現多宗新型冠狀病毒導致不明肺炎的個案後，德國柏林病毒研究專家德羅斯滕（Christian Drosten）認為，這種新病毒與「嚴重急性呼吸系統綜合症」（SARS）病毒同種，只是形態不一。

德羅斯滕是柏林夏里特醫學院病毒研究所所長，《德國之聲》1月14日刊出對他的訪問，他提出近期在中國導致不明肺炎傳播的新病毒乃是一種SARS病毒，即類似2003年肆虐全球的病毒，他指出「這是同一種病毒，只是形態不一」，區別主要在於病毒借由附着人體細胞的那些蛋白質。

泰國衛生部1月13日稱，自1月3日以來已有12人被隔離觀察，而實驗室樣本測試結果顯示，一名61歲的中國女性攜有該新型冠狀病毒，被隔離獲得治療，如今已經基本康復，可以返回中國了（AP）

德羅斯滕估計，像這次的迄今未知病毒在人類身上引發疫情，大概每10年才會出現一次。他稱，到目前為止，尚未聽說該病毒已有人傳人病例，但這並不意味着不會出現這樣的事情，因為「這種病毒可由本身並無任何疾病的人攜帶」。

他又稱，數天來，中國未傳出新病例報告，讓人有理由持樂觀態度。他表示「迄今，沒有醫生和護理人員有病癥」，認為這是一個良好跡象，表明該病毒不易傳染。

圖為德國柏林病毒研究專家德羅斯滕（Charité - Universitätsmedizin Berlin）

這位病毒專家又稱，SARS病毒目前可能只在動物界傳播，而MERS（Middle East Respiratory Syndrome，中東呼吸綜合症）爆發時，情況全然不同。這種呼吸道疾病經由一種相近的病毒引起，會出現人際傳染鏈。這時，常會有3、4個人相繼傳染，而這提高了該病毒更好地適應人類這個「寄生宿主」、成為疫情爆發導火線的風險。而「傳染鏈是病毒的一個試驗場。」

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另一方面，美國國務院1月15日向身處中國的美國公民發出健康警告，呼籲前往武漢的人士避免接觸動物、動物市場和動物產品，並採取適當預防措施。國務院提醒民眾如果曾到訪武漢並感到不適，應該求醫。