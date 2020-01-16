普京突然重寫繼任版圖　新總理為何選中米舒斯京

俄羅斯總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）1月15日突然宣布俄政府決定全體辭職，有評論認為，俄政府辭職和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）對俄羅斯未來政治權力交接的安排密切相關。而新提名的總理人選被選中的原因又是什麼？

米舒斯京有何來頭

在梅德韋傑夫宣布辭職後，普京對政府成員的工作表示感謝。隨後，普京提議俄羅斯税務局局長米舒斯京（Mikhail Mishustin）出任總理一職。

2020年1月15日，俄羅斯總統普京（左）在克里姆林宮會見被提名新總理的米舒斯京。（Reuters）

現年53歲的米舒斯京長期擔任政府官員，於1998年8月被任命為俄羅斯聯邦税務局（當時稱為國家税務局）副局長，開始了政府職業生涯。2008年，米舒斯京辭去政府職務，擔任俄羅斯聯合金融集團（UFG）總裁，負責資產管理和私募股權。隨後，2010年重返政府部門，擔任聯邦税務局局長，開始領導俄羅斯聯邦税務局。

米舒斯京支持簡化企業、公民與税務機關之間的互動，還誓言打擊腐敗。米舒斯京擔任聯邦税務局局長的工作不僅在俄羅斯國內受到讚譽，在其它西方國家也受到讚譽。

作為行政技術官僚，米舒斯京在政治領域的知名度極低，有關其個人的公開消息也寥寥無幾。（Reuters）

在西方制裁俄羅斯的背景下，俄經濟近年來遭遇一些困難。此前，已有俄羅斯輿論推測，梅德韋傑夫政府很可能辭職，以便讓更多懂經濟的人士進入政府。在梅德韋傑夫聲望日益下滑，普京急需在經濟上獲得成績的當下，選擇一位懂經濟、沉穩踏實的高層官僚接任總理，是恰當的選擇。

俄羅斯國際關係學院專家祖金稱，梅德韋傑夫政府辭職和隨後的內閣改組，是對民眾要求政府改善民生的回應。新政府將更為高效地推動各類國家發展計劃的落實，也將使政府更稱職地完成總統15日在國情諮文中提出的任務。

安排「後普京時代」？

梅德韋傑夫1月15日在與普京會面時提出辭呈，俄聯邦政府成員均在場。對於辭職決定，梅德韋傑夫解釋說，普京的建議將對國家權力的平衡帶來顯著變化，政府以現在的形式辭職，以便總統可以採取所有必要措施。

俄羅斯政治問題專家、俄非國家安全領域協調委員會主席團成員卡什羅夫認為，梅德韋傑夫辭職有着更加深遠的影響。梅德韋傑夫政府辭職後，大批新人將進入政府班子，這實際上是普京在為下屆議會和總統選舉做鋪墊。