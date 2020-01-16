美國在韓國防衛費問題上讓步　韓媒：目的要令韓方站隊美國

韓國傳媒1月16日報道稱，韓美從14日開始在華盛頓進行為期兩天的防衛費分擔額磋商，同時美國正在討論如果韓國參加霍爾木茲海峽派兵等中東地區海洋保安活動，就將其認定為韓國為防衛費作出貢獻的方案。

韓國《東亞日報》報道稱，熟悉談判內容的特朗普政府相關人士14日透露：「美國政府認為，向霍爾木茲海峽派兵是韓國政府為韓美間合作做出的貢獻，可以將此反映到防衛費分擔額的磋商中。」

對於具體是派兵參加美國主導的國際海洋保安構想（IMSC），還是包括以其他方式進行海洋保安活動或貢獻，這位人士透露，「今後可能會以各種方式」，「根據韓國決定以何種方式，今後可以進行相關討論」。

據參加會談的人士透露，14日接連在三藩市舉行的韓美、韓美日三國外長會談中，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）強調：「所有國家有必要通過共同努力，為霍爾木茲海峽和中東局勢的穩定做出貢獻。」

此前，韓美雙方就「防衛費分攤」問題的分歧一直沒有縮小，後來突然傳出美國方面想出了折衷方案來減少兩國分歧。

韓國《朝鮮日報》2019年12月26日報道稱，美國事實上撤回了高達此前防衛費分擔金5倍的50億美元的要求，將協商戰略變更為擴大「同盟貢獻」。

一位外交消息人士透露：「韓國方面作為『同盟貢獻』方案，提出了派兵霍爾木茲、購買美國產武器等方案。原本行駛在平行線上的雙方立場，開始向中小幅度提高防衛費的方向靠近。」

有觀察認為，美國參議院此前通過了包括維持駐韓美軍現行規模內容的《2020年國防授權法》（NDAA），美國總統特朗普（Donald Trump）簽署了該法案，這是改變談判小組戰略的主要原因。

外交界有觀察認為：「美韓就防衛費分擔金上調率達成協議，上調幅度為10%至20%，取而代之的是尋求擴大購買美國武器等折衷方案。」

韓國《中央日報》15日報道稱，美國突然提出50億美元的天價防衛費以及降低防衛費分攤額的要求，主要目的都是希望加強對同盟國——韓國的「掌控」。文在寅政府的外交似乎將韓朝關係放在第一位，而韓美關係經常為「韓朝關係」讓步，要回半島作戰指揮權、收回多處駐韓美軍駐地等讓美國政府對文在寅政府的不滿不斷升級。

報道稱，美國政府索要天價防衛費並非最終目的，以高價防衛費「要脅」韓國毫無動搖的站隊美國一方才是特朗普政府的訴求所在。