美國與洛歇馬丁簽逾3000萬美元合約研製高超音速武器

美國國防部高級研究計劃局（DARPA）已與洛歇馬丁（Lockheed Martin）公司簽署一項金額為3190萬美元、研製OpFires高超音速打擊導彈武器的第三階段工作合約。

普京於2019年12月24日宣稱俄羅斯已成功部署高超音速武器（VCG）

洛歇馬丁公司網站1月15日發布的新聞稿稱， DARPA與洛歇馬丁公司已簽署了研製OpFires武器的第三階段集成計劃合約，金額為3190萬美元。研製OpFires武器需開發一種創新的陸基系統，該系統可以使高超音速加速下滑導彈系統克服敵方先進防空系統，並在極短時間內迅速擊中目標。」

2019年12月，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在軍方高層會議上曾表示，俄羅斯史上首次部署了高超音速武器，是全球唯一部署這種先進武器的國家。俄軍首個「先鋒」高超音速導彈團已開投入使用。

普京當時表示，在冷戰時期，前蘇聯在研製原子彈、戰略轟炸機及洲際彈道導彈上落後美國，如今俄羅斯在新型武器研發上已超越美國。

英國廣播公司（BBC）之前曾發文稱，美國，俄羅斯以及中國都在加緊發展高超音速武器，現俄羅斯已部署高超音速武器，居於領先地位。

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）表示，美國還需要幾年就能部署高超音速武器，發展新型的遠程火力是美國軍方工作的當務之急。