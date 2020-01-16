美國阻止伊拉克驅逐美軍　擬威脅削減2.5億美元軍事援助

美國媒體1月14日報道，繼威脅凍結伊拉克中央銀行在美金融賬戶之後，美國再次發出警告，稱如果伊拉克政府執意驅逐駐伊美軍，美政府將削減對伊拉克的2.5億美元（約19.4億港元）軍事援助。

伊拉克議會1月5日正式通過決議敦促駐伊外軍撤離，但美軍態度強硬，不願離開（AP）

《華爾街日報》1月14日報道，從內部渠道獲取的美國國務院與國防部郵件顯示，「鑑於當前情勢」，國務院近東事務局正着手從2020財政年度美國海外軍事資金中，扣下對伊拉克的2.5億美元援助。同時，美國務院與國防部正計劃請求白宮行政管理和預算局評估能否從2021財年預算中，再削減對伊拉克的1億美元軍事援助。

報道稱，上述2.5億美元軍事援助已經過國會審批，美國政府同時也在考慮用削減其他經濟和軍事援助的舉措施壓伊拉克政府。郵件內容顯示，白宮尚未作出最終決定，但國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等政府高官已下令相關部門進行評估，如果伊拉克執意要求美軍撤離，美國能扣留或重新劃撥哪些資金。

除了削減軍事援助之外，《華爾街日報》11日發文稱，美國務院已警告伊拉克政府，如果伊拉克不願意在境內保留駐伊美軍，伊拉克央行在紐約聯邦儲備銀行的賬戶恐遭凍結。此舉可能導致伊拉克政府「鬧錢荒」，進一步衝擊伊拉克經濟。

談及伊拉克政府要求美軍撤離，美國總統特朗普（Donald Trump）警告稱，美國可能對伊拉克施加「他們從未見過」的制裁。