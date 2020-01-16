中美之間如何揀　調查：中國在七個東盟國之中更受歡迎

新加坡智庫調查顯示，隨着中美之間的競爭持續升温，東盟十國愈來愈面臨選擇支持中國還是美國的問題。最近有訪問東南亞國家公職人員、智庫學者和其他專業人士的調查顯示，整體來說，更多受訪者選擇美國，但若以國家數目而言，則在七個東盟國家之中，也有更多受訪人員傾向支持中國。

《日經亞洲評論》網站1月16日報道，新加坡尤索夫伊薩克東南亞問題研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）1月15日公布的東南亞狀況（State of Southeast Asia）年度調查的結果顯示，73％的受訪者認為，東南亞地區正成為大國博弈的場所，而東盟國家將在大國之間選邊站隊。持有這一觀點的受訪者比例較2018年的63％有所上升。

中美對立讓東南亞地區面臨選邊站隊問題，其中，與中國有海洋領土糾紛的菲律賓和越南民眾感情以絕對比重傾向於美國（AP）

調查訪問了1308人，主要是東南亞國家的公職人員、智庫學者和其他專業人士。調查詢問受訪者，若果東南亞國家要被迫在中美之間選邊站隊，受訪者會選擇哪一國，54％受訪者選擇美國，另外46％選擇中國。

東盟10國的受訪者中有7個國家人員對中國表現出贊同，其中，汶萊69％、柬埔寨58％、印尼52％、老撾74％、馬來西亞61％、緬甸62％、泰國52％。

大部分選擇美國的是來自菲律賓和越南的受訪者，其中，菲律賓83％、越南86％，其次是新加坡61％。菲律賓和越南受訪者強力支持美國，部分原因是這兩個國家與中國存在南海爭端。

智庫研究人員Hoang Thi Ha說：「從這種分歧明顯的回答中可以看出：東盟必須盡一切努力避免在美國和中國之間二選一，甚至要避免把這種選擇擺上枱面。」